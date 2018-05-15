Госизмена и поддержка ЛДНР: Луценко рассказал о деле РИА Новости Украина

По данным СБУ, ежемесячно из России окольными путями в РИА Новости Украина передавали более 50 тысяч евро на информационную поддержку боевиков на Донбассе.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что действия сотрудников российской медиа-структуры РИА Новости Украина попадают под под статью УК Украины о государственной измене.

Об этом он написал в Facebook и оппубликовал фото собраных доказательств во время обыска в офисе.

Читай также: У журналиста РИА Новости нашли медаль “за возвращение Крыма“

“После запрета потомков Геббельса из Рашатудей российские государственные пропагандоны открыли в Киеве РИА Новости-Украина. Следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне. Действия данных лиц подпадают под признаки ст. 111 Уголовного кодекса - государственная измена“, - написал Луценко.

В то же время, замглавы СБУ Виктор Кононенко на брифинге заявил, что руководитель украинского филиала РИА Новости Кирилл Вышинский вместе с другими сотрудниками развернул деятельность по поддержке террористических организаций ЛНР и ДНР. Деньги на это выделяли из РФ.

facebook.com/LlutsenkoYuri

На что конкретно шли средства, в СБУ не уточнили facebook.com/LlutsenkoYuri

“Вышинский получал стабильное ежемесячное финансирование 53 тысячи евро на эту деятельность“, - сказал он.

Средства из России переправлялись в Сербию, оттуда в Украину, где они распределялись Вышинским по подчиненным структурам. Кононенко пояснил, что именно это было основанием для проведения обысков. На что конкретно шли эти средства, в СБУ не уточнили.

Напомним, 15 мая СБУ задержала в Киеве руководителя ассоциированного с Кремлем информагентства РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Спецслужбы провели обыски в офисе этого ресурса по уголовному делу о госизмене. Решается вопрос о задержании Вышинского. В то же время, в Кремле пообещали предпринять “меры взаимности“ в ответ на действия СБУ против издания.