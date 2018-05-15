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Порошенко: Крымский мост понадобится оккупантам для бегства

Комментариев: 5
Президент Украины считает циничным открытие Путиным Керченского моста накануне годовщины депортации крымскотатарского народа.
Порошенко прокомментировал открытие Керченского моста
Порошенко прокомментировал открытие Керченского моста
УНИАН

Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Об этом заявил президент Петр Порошенко в Facebook .

По мнению Порошенко, оссобенно циничным является тот факт, что открытие моста состоится накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом.

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“Однако, несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают - бремя совершенного международного преступления для России будет только усиливаться“, - подчеркнул президент .

По его словам, Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции. Порошенко напомнил, что по его поручению в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста.

“Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере “, - отметил глава государства .

Порошенко подчеркнул, что мост обязательно понадобится российским оккупантам, когда они будут в срочном порядке покидать украинский Крым.

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Напомним, 15 мая глава страны-агрессора Путин посетил оккупированный Крым для открытия моста через Керченский пролив.

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Теги: Порошенко, Крымский мост, Керченский мост, оккупанты, комментарий
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Комментариев (5)
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v277221    15.05.2018, 18:35
Оценка:  0
v277221
когда они его будут покидать, они его взорвут, дыбилы вы тупые...
lamm    15.05.2018, 18:33
Оценка:  +2
lamm
Ты что ли их погонешь из Коыма вместе с Гелетеем после парада в Севастополе? Вы, твари, предали все, что вам народ украинский доверил и за что лучшие сыны страны головы сложили на востоке страны.
v277221    15.05.2018, 18:32
Оценка:  +1
v277221
крымскотатарского
где ж бигмир набрал столько тупых безграмотных уе...ков...
Sonmor    15.05.2018, 18:21
Оценка:  +5
Sonmor
..Лучше бы он просто промолчал.
ЕЖИК69    15.05.2018, 17:07
Оценка:  +16
ЕЖИК69
Куда уж там до фанерной двери в Европу......
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