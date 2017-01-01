Порошенко: Мост понадобится оккупантам, чтобы покидать Крым
Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Об этом заявил президент Петр Порошенко в Facebook .
По мнению Порошенко, оссобенно циничным является тот факт, что открытие моста состоится накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом.
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“Однако, несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают - бремя совершенного международного преступления для России будет только усиливаться“, - подчеркнул президент .
По его словам, Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции. Порошенко н апомн ил , что по его поручению в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста.
“ Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере “, - отметил глава государства .
Порошенко подчеркнул, что мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать украинский Крым.
Напомним, во вторник глава страны-агрессора Путин посетил оккупированный Крым для открытия моста через Керченский пролив.