Порошенко: Мост понадобится оккупантам, чтобы покидать Крым

Президент Украины считает циничным открытие Путиным Керченского моста накануне годовщины депортации крымскотатарского народа.

Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Об этом заявил президент Петр Порошенко в Facebook .

По мнению Порошенко, оссобенно циничным является тот факт, что открытие моста состоится накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом.

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“Однако, несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают - бремя совершенного международного преступления для России будет только усиливаться“, - подчеркнул президент .

По его словам, Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции. Порошенко н апомн ил , что по его поручению в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста.

“ Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере “, - отметил глава государства .

Порошенко подчеркнул, что мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать украинский Крым.

Напомним, во вторник глава страны-агрессора Путин посетил оккупированный Крым для открытия моста через Керченский пролив.