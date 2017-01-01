Открытие Крымского моста прокомментировали в МИД
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль прокомментировала открытие Керченского моста на территории оккупированного Крыма. Реакция появилась на странице политика в Facebook.
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“Керченский мост ведет из страны оккупанта к оккупированным украинским территориям. Ни одна рекламная картинка не меняет факта противоправной оккупации полуострова.Остров Тузла, Керченский пролив, Керчь-Еникальский канал, Крым - это наша территория и мост, вопреки нашей воле, построен на нашей территории“, - заявила Зеркаль.
Зеркаль отметила что строительство Керченского моста является нарушением суверенных прав Украины. По ее словам, “стройка века“ оказывает негативное влияние на окружающую среду, судоходство и рыболовство, но это лишь приложение к главному – без согласия Украины этот мост нельзя было строить вообще.
“Иск против РФ о нарушении этих прав мы подали еще в 2016 году. В феврале мы подали Меморандум по этому делу - главный документ в процессе со всеми необходимыми доказательствами. Строительство моста нарушает, по меньшей мере, статьи 2, 43, 44, 123,192, 194, 204, 205, 206 Конвенции ООН по морскому праву“, - написала Зеркаль.
Также замминистра добавила, что строительство моста являчется нарушением многих двусторонних соглашений между Украиной и РФ, которая обязалась уважать нашу территориальную целостность и суверенитет, а также незыблемость наших границ.
“Вопрос не в геологии и технологиях - мост построенный на бесправие, агрессии и преступных деяниях не сможет устоять“, – подытожила Зеркаль.
Напомним, во вторник, 15 мая, Путин открыл Крымский мост, проехавшись по нему за рулем КАМАЗа.