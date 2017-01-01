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Открытие Крымского моста прокомментировали в МИД

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Мост построенный на бесправие, агрессии и преступных деяниях не сможет устоять, считает замминистра иностранных дел Украины.
Зеркаль прокомментировала открытие Керченского моста
Зеркаль прокомментировала открытие Керченского моста
facebook.com/lana.zerkal

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль прокомментировала открытие Керченского моста на территории оккупированного Крыма. Реакция появилась на странице политика в Facebook.

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“Керченский мост ведет из страны оккупанта к оккупированным украинским территориям. Ни одна рекламная картинка не меняет факта противоправной оккупации полуострова.Остров Тузла, Керченский пролив, Керчь-Еникальский канал, Крым - это наша территория и мост, вопреки нашей воле, построен на нашей территории“, - заявила Зеркаль.

Зеркаль отметила что строительство Керченского моста  является нарушением суверенных прав Украины. По ее словам, “стройка века“ оказывает негативное влияние на окружающую среду, судоходство и рыболовство, но это лишь приложение к главному – без согласия Украины этот мост нельзя было строить вообще.

“Иск  против РФ о нарушении этих прав мы подали еще в 2016 году. В феврале мы подали Меморандум по этому делу - главный документ в процессе со всеми необходимыми доказательствами. Строительство моста нарушает, по меньшей мере, статьи 2, 43, 44, 123,192, 194, 204, 205, 206 Конвенции ООН по морскому праву“, - написала Зеркаль.

Также замминистра добавила, что строительство моста являчется нарушением многих двусторонних соглашений между Украиной и РФ, которая обязалась уважать нашу территориальную целостность и суверенитет, а также незыблемость наших границ.

“Вопрос не в геологии и технологиях - мост построенный на бесправие, агрессии и преступных деяниях не сможет устоять“, – подытожила Зеркаль.

Напомним, во вторник, 15 мая, Путин открыл Крымский мост, проехавшись по нему за рулем КАМАЗа.

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Теги: Зеркаль, МИД, Крымский мост, Керченский мост, комментарий
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