Открытие Крымского моста прокомментировали в МИД

Мост построенный на бесправие, агрессии и преступных деяниях не сможет устоять, считает замминистра иностранных дел Украины.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль прокомментировала открытие Керченского моста на территории оккупированного Крыма. Реакция появилась на странице политика в Facebook.

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“Керченский мост ведет из страны оккупанта к оккупированным украинским территориям. Ни одна рекламная картинка не меняет факта противоправной оккупации полуострова.Остров Тузла, Керченский пролив, Керчь-Еникальский канал, Крым - это наша территория и мост, вопреки нашей воле, построен на нашей территории“, - заявила Зеркаль.

Зеркаль отметила что строительство Керченского моста является нарушением суверенных прав Украины. По ее словам, “стройка века“ оказывает негативное влияние на окружающую среду, судоходство и рыболовство, но это лишь приложение к главному – без согласия Украины этот мост нельзя было строить вообще.

“Иск против РФ о нарушении этих прав мы подали еще в 2016 году. В феврале мы подали Меморандум по этому делу - главный документ в процессе со всеми необходимыми доказательствами. Строительство моста нарушает, по меньшей мере, статьи 2, 43, 44, 123,192, 194, 204, 205, 206 Конвенции ООН по морскому праву“, - написала Зеркаль.

Также замминистра добавила, что строительство моста являчется нарушением многих двусторонних соглашений между Украиной и РФ, которая обязалась уважать нашу территориальную целостность и суверенитет, а также незыблемость наших границ.

“Вопрос не в геологии и технологиях - мост построенный на бесправие, агрессии и преступных деяниях не сможет устоять“, – подытожила Зеркаль.

Напомним, во вторник, 15 мая, Путин открыл Крымский мост, проехавшись по нему за рулем КАМАЗа.