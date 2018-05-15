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На Донбасс перебросят около 100 наемников ЧВК Вагнера - СБУ

Комментариев: 0
Прибытие наемников ожидается в течении нескольких дней.
У СБУ есть доказательства, которые подтвердили сами наемники
У СБУ есть доказательства, которые подтвердили сами наемники
ukrinform.ua

В Службе безопасности Украины заявили, что в ближайшие дни на территорию Донецкой области будет переброшено около ста наемников ЧВК Вагнера. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр спецслужбы. 

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“Спецслужбы РФ продолжают использовать наемников Вагнера для эскалации боевых действий на востоке Украины. По информации СБУ в ближайшие дни на временно оккупированный Донбасс прибудут около ста боевиков из состава ЧВК Вагнер для поддержки террористической группировки ДНР“, - уточняют в СБУ. 

Также в спецслужбе заявили о наличии очередных доказательств преступной деятельности российской частной компании в Украине. Там отметили, что сами наемники подтверждают информацию СБУ и доказательства будут приобщены к материалам уголовного дела.

Напомним, 11 мая команда волонтеров, которые занимаются расследованием военных преступлений России в Украине и Сирии, обнародовали новый список украинских наемников из состава ЧВК Вагнера.

Ранее, 7 мая, глава СБУ Василий Грицак назвал куратора группы украинских наемников в ЧВК Вагнера и заявил, что служба имеет данные о ряде наемников “частной армии Путина“.

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Теги: СБУ, Донбасс, ДНР, боевики, наемники, ЧВК Вагнера, Россия, РФ
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Комментариев (1)
WTF2wtf    15.05.2018, 16:46
Оценка:  0
WTF2wtf
россиянам нужно больше ада на Донбассе, больше обстрелов мирняка типа от "укропов".
эти могут
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