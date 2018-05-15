Переключиться на мобильную версию

Савченко готова вернуться в российскую тюрьму

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 4
Суд продлил народному депутату меру пресечения на два месяца. Перед этим Савченко сделала заявление о готовности отсидеть 22 года в российской тюрьме в обмен на свободу украинских пленных.
Народный депутат Надежда Савченко не против вернуться в Россию
Народный депутат Надежда Савченко не против вернуться в Россию
УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко готова отсидеть в тюрьмах Российской Федерации 22 года. Об этом она заявила в Шевченковском районном суде Киева, который во вторник, 15 мая рассматривал дело о продлении ей меры пресечения, сообщает телеканал NewsOne.

Савченко сказала, что готова вернуться в российскую тюрьму, если в списки обмена между Киевом и Л/ДНР будут внесены 60 пленных украинских солдат, а в списке обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ окажутся несколько крымских татар, против которых Россия ведет репрессивную политику.

Савченко также согласна, чтобы ее имя внесли в списки на обмен пленными с РФ, только в том случае, если все заложники вернутся в Украину, включая и крымских татар.

“Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в РФ“, - сказала Савченко.

Читай также: Савченко вооружили полковники РФ, имена известны - Луценко

Заседание закончилось тем, что Шевченковский суд продлил меру пресечения для Савченкона два месяца – до 13 июля 2018 года.

Ранее стало известно, что сепаратисты включили в обменный список Владимира Рубана - соратника Савченко, также обвиняемого в подготовке теракта. В СБУ сообщили, что были удивлены этим решением.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, тюрьма, видео, Савченко, Надежда Савченко, Савченко новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
tulchanin    15.05.2018, 18:02
Оценка:  0
tulchanin
"Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России"©
Так перед "обменом" её же помиловали. Какая судьба в РФ её ждет ? Отпустят и депортируют назад...
sv_sim    15.05.2018, 17:20
Оценка:  0
sv_sim
Жанна Д Арк - пора уже перейти к финалу- сжечь ведьму
i-majesty    15.05.2018, 17:14
Оценка:  +3
i-majesty
Ну заливает......
slocum    15.05.2018, 17:11
Оценка:  +4
slocum
Такой дешевый популизм даже Юлька брезгует использовать. Савченко прекрасно знает, что Россия никогда не отдаст столько людей в обмен на вскрывшуюся консерву. Но какие громкие слова, какое самопожертвование.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь