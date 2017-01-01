Смена строительных госнорм: Минрегион вводит "желтые линии"

Эти нормы коснуться только застройки городов имеющих особую стратегическую важность.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит критерий “желтые линии”, которые будут определять границы максимального распространения завалов при обрушении жилых застроек в случае возможных чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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Так новые линии ограничения застройки - “желтые линии“ ввели для усиления безопасности людей в случае чрезвычайных ситуаций. Они необходимы для того, чтобы исключить возможность блокирования больших дорог и автотрасс в случаях разрушения зданий или других чрезвычайных ситуаций.

“Поэтому, согласно этим изменениям, чем ближе к эвакуационным путям будет находиться здание, тем ниже по высоте оно должно быть. Так, самые высокие здания или сооружения должны располагаться как можно дальше от основных дорог и магистралей”, - пояснил Парцхаладзе .

Данные ограничения определяются при разработке документации территориального планирования только для категорированих городов - населенных пунктов особой важности.

Напомним, согласно этой государственной строительной норме (ГСН) также вводятся “голубые линии“ для ограничения высотности застройки в населенных пунктах и “зеленые линии“ для ограничения застройки в зеленых, ландшафтных и рекреационных зонах.

"Желтые линии" застройки исключают блокирование больших дорог в случае разрушения зданий facebook.com/lev.partskhaladze

Как сообщалось в феврале, в Украине больше не будет мусоропроводов в многоэтажках.

Также 5 мая в Украине утвердили ограничения на строительство многоэтажек.