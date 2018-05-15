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Реакция соцсетей на открытие Путиным Крымского моста

Комментариев: 2
Пользователи соцсетей отреагировали на открытие президентом РФ моста в оккупированный Крым.
В Сети появляются первые фотожабы
В Сети появляются первые фотожабы
twitter.com/antisfen74

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 15 мая, официально открыл Крымский мост на оккупированном полуострове. Во время открытия моста, президент России торжественно проехался по нему на грузовике. В свою очередь, социальные сети “проехались“ по самому Путину  - ироничная реакция пользователей не заставила себя ждать. 

Кадры из кабины КамАЗа напомнили пользователям соцсетей о сериале Дальнобойщики и его саундтреке — песне Тихий огонек группы Високосный год.

 

 

Остроумное применение картины Эдварда Мунка “Крик“

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Некоторые пользователи обратили внимание на то, что президент РФ и его спутники не пристегнулись.

А некоторые задались вопросом, есть ли у Путина вообще права на вождение грузовика.

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Люди призадумались об истинном предназначении Крымского моста.

Шутят о качестве строительства.

И грустно юморят о том, кому на самом деле нужен этот мост.

Кто-то нашел соответствие происходящему в любимом фильме.

А кто-то проводит исторические параллели.

Альтернативная история от Натальи Поклонской.

 

Немного альтернативной истории
Немного альтернативной истории
Скриншот

 

 

 

Напомним, Путин открыл Крымский мост 15 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что этот мост понадобится оккупантам, чтобы бежать из Крыма. 

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Теги: Путин, Крымский мост, Керченский мост, соцсети, реакция, оккупанты
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Комментариев (2)
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wr777    15.05.2018, 18:31
Оценка:  0
wr777
Завтра в Лавре поставлю Путину свечку с Левой стороны .
Мапасяня    15.05.2018, 18:22
Оценка:  -2
Мапасяня
Конченые кремлёвские ублюдки совершенно не отдают себе отчет в том, что они делают, это широко известно и это не новость. Нет смысла тратить на них время, внимание нужно уделять тем вопросам, которые ускорят распад кремлевского мордора.
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