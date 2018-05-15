Реакция соцсетей на открытие Путиным Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 15 мая, официально открыл Крымский мост на оккупированном полуострове. Во время открытия моста, президент России торжественно проехался по нему на грузовике. В свою очередь, социальные сети “проехались“ по самому Путину - ироничная реакция пользователей не заставила себя ждать.
Кадры из кабины КамАЗа напомнили пользователям соцсетей о сериале Дальнобойщики и его саундтреке — песне Тихий огонек группы Високосный год.
Тихий огонёк playing pic.twitter.com/OHQAsgUpf6— Sergey Goryashko (@seriozha_s) 15 мая 2018 г.
¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/rfobD0Tj0W— Лентач (@oldLentach) 15 мая 2018 г.
Путин открыл Крымский мост , ну наконец то , теперь заживём!!! pic.twitter.com/OoY5P7zy8y— Сергей Смирнов (@raratata3) 15 мая 2018 г.
Остроумное применение картины Эдварда Мунка “Крик“
КАМАЗы на Крымском мосту. pic.twitter.com/dOX3CKb78A— antisfen (@antisfen74) 15 мая 2018 г.
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Некоторые пользователи обратили внимание на то, что президент РФ и его спутники не пристегнулись.
У меня одного возник вопрос, почему Путин и двое ФСО-шников не пристёгиваются? #КрымскийМост pic.twitter.com/1ULaNpiHOd— Матвеев Ян (@IanMatweew) 15 мая 2018 г.
А некоторые задались вопросом, есть ли у Путина вообще права на вождение грузовика.
Эээ, а откуда у Путина права на управление грузовиком?— La Russie parle (@Russia_calls) 15 мая 2018 г.
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Люди призадумались об истинном предназначении Крымского моста.
Путин за рулем КамАЗа открыл движение по Крымскому мосту.— Константин Дип (@deeeeep_z) 15 мая 2018 г.
Все, расходимся, то, зачем мост строился, выполнили, можно разбирать
Шутят о качестве строительства.
Путин приедет на торжественное открытие Крымского моста, но по настоянию ФСО под мост вставать не будет.— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 14 мая 2018 г.
Насколько известно, #мост не достроен. Но открывать, перерезать ленточку в пику всем необходимо. Ведь любят приурачивать к датам и событиям. Сам этот странный мост как Россия: неизвестно из чего сделан, неизвестно на чем держится, и неизвестно, сколько простоит #Крым #Путин pic.twitter.com/9sfWjPN8UD— Stah Rozsoha (@ElturS) 10 мая 2018 г.
И грустно юморят о том, кому на самом деле нужен этот мост.
Путин открыл мост стоимостью 228 000 000 000 рублей.— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 15 мая 2018 г.
А ты бабка, как ходила за хлебушком в брод так и будешь ходить.. pic.twitter.com/y17A5zBoCo
Кто-то нашел соответствие происходящему в любимом фильме.
Путин прибыл на открытие моста через Керченский пролив. Глава государства управляет КАМАЗом. pic.twitter.com/Hp0IR11983— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 15 мая 2018 г.
А кто-то проводит исторические параллели.
Гитлер построил мост в оккупированный Крым и Путин построил. Но фашизм на Украине, смотрите не перепутайте.— Той, шо цей (@Paintman2015) 15 мая 2018 г.
Альтернативная история от Натальи Поклонской.
все цари Руси-матушки всегда хотели построить Крымский мост,но не могли,а потом пришел Он - и построил pic.twitter.com/zaPkmWzOWP— Сон разума (@xtcnm228228) 15 мая 2018 г.
В дополнение к этому хочется напомнить идиотам, ликующим сегодня в связи с открытием Крымского моста и приписывающим это «достижение» Путину, как много раз менялась стоимость его строительства и сколько денег налогоплательщиков на него в итоге было спущено. #Крымский_мост pic.twitter.com/NNfBHy5LSh— Мегавольт (@ItsMegavolt) 15 мая 2018 г.
Напомним, Путин открыл Крымский мост 15 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что этот мост понадобится оккупантам, чтобы бежать из Крыма.