Реакция соцсетей на открытие Путиным Крымского моста

Пользователи соцсетей отреагировали на открытие президентом РФ моста в оккупированный Крым.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 15 мая, официально открыл Крымский мост на оккупированном полуострове. Во время открытия моста, президент России торжественно проехался по нему на грузовике. В свою очередь, социальные сети “проехались“ по самому Путину - ироничная реакция пользователей не заставила себя ждать.

Кадры из кабины КамАЗа напомнили пользователям соцсетей о сериале Дальнобойщики и его саундтреке — песне Тихий огонек группы Високосный год.

Путин открыл Крымский мост , ну наконец то , теперь заживём!!! pic.twitter.com/OoY5P7zy8y — Сергей Смирнов (@raratata3) 15 мая 2018 г.

Остроумное применение картины Эдварда Мунка “Крик“

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Некоторые пользователи обратили внимание на то, что президент РФ и его спутники не пристегнулись.

У меня одного возник вопрос, почему Путин и двое ФСО-шников не пристёгиваются? #КрымскийМост pic.twitter.com/1ULaNpiHOd — Матвеев Ян (@IanMatweew) 15 мая 2018 г.

А некоторые задались вопросом, есть ли у Путина вообще права на вождение грузовика.

Эээ, а откуда у Путина права на управление грузовиком? — La Russie parle (@Russia_calls) 15 мая 2018 г.

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Люди призадумались об истинном предназначении Крымского моста.

Путин за рулем КамАЗа открыл движение по Крымскому мосту.

Все, расходимся, то, зачем мост строился, выполнили, можно разбирать — Константин Дип (@deeeeep_z) 15 мая 2018 г.

Шутят о качестве строительства.

Путин приедет на торжественное открытие Крымского моста, но по настоянию ФСО под мост вставать не будет. — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 14 мая 2018 г.

Насколько известно, #мост не достроен. Но открывать, перерезать ленточку в пику всем необходимо. Ведь любят приурачивать к датам и событиям. Сам этот странный мост как Россия: неизвестно из чего сделан, неизвестно на чем держится, и неизвестно, сколько простоит #Крым #Путин pic.twitter.com/9sfWjPN8UD — Stah Rozsoha (@ElturS) 10 мая 2018 г.

И грустно юморят о том, кому на самом деле нужен этот мост.

Путин открыл мост стоимостью 228 000 000 000 рублей.



А ты бабка, как ходила за хлебушком в брод так и будешь ходить.. pic.twitter.com/y17A5zBoCo — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 15 мая 2018 г.

Кто-то нашел соответствие происходящему в любимом фильме.

Путин прибыл на открытие моста через Керченский пролив. Глава государства управляет КАМАЗом. pic.twitter.com/Hp0IR11983 — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 15 мая 2018 г.

А кто-то проводит исторические параллели.

Гитлер построил мост в оккупированный Крым и Путин построил. Но фашизм на Украине, смотрите не перепутайте. — Той, шо цей (@Paintman2015) 15 мая 2018 г.

Альтернативная история от Натальи Поклонской.

Немного альтернативной истории Скриншот

все цари Руси-матушки всегда хотели построить Крымский мост,но не могли,а потом пришел Он - и построил pic.twitter.com/zaPkmWzOWP — Сон разума (@xtcnm228228) 15 мая 2018 г.

В дополнение к этому хочется напомнить идиотам, ликующим сегодня в связи с открытием Крымского моста и приписывающим это «достижение» Путину, как много раз менялась стоимость его строительства и сколько денег налогоплательщиков на него в итоге было спущено. #Крымский_мост pic.twitter.com/NNfBHy5LSh — Мегавольт (@ItsMegavolt) 15 мая 2018 г.

Напомним, Путин открыл Крымский мост 15 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что этот мост понадобится оккупантам, чтобы бежать из Крыма.