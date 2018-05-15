Волкер отказался посещать ДНР и ЛНР

Курт Волкер заявил, что не собирается легитимизировать так называемые политические образования - республики, потому что это, по его мнению, искусственные образования.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не поедет в ДНР/ЛНР U.S. Embassy Kyiv Ukraine/flickr.com

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не рассматривает возможность поездки в Донецк или Луганск, подконтрольные сепаратистам. Об этом он сообщил во вторник, 15 мая, на пресс-конференции в Славянске Донецкой области, трансляцию которой вел 5 канал.

“Я бы с большим удовольствием поехал туда, когда там будет восстановлен мир и украинский контроль. Я не собираюсь делать ничего, что бы легитимизировало так называемые политические образования - республики, потому что это искусственные образования“, - заявил Волкер.

Он также считает, что условия для восстановления мира могут быть созданы благодаря введению миссии ООН.

“Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии по мандату ООН, благодаря чему будут созданы условия для мира и полного выполнения Минских соглашений. Когда Россия будет готова к этому, мы готовы встретиться либо с Сурковым, или с кем-то другим“, - отметил спецпредставитель Госдепа.

Волкер также заявил, что считает лучшей защитой интересов русскоязычного населения Донбасса вывод российских войск с территории Украины.

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“Лучшая защита русскоязычного населения на Донбассе - это полный вывод российских войск“, - сказал американский дипломат.

Он подчеркнул, что ситуация в Донбассе вызвана не гражданским или этническим конфликтом, а является следствием прямого вторжения России.

“Здесь нет конфликта среди украинцев, ни этнического и гражданского противостояния. Этот конфликт - следствие прямого вторжения России на восток Украины. Россия непосредственно управляет вооруженными силами в регионе, а также осуществляет политический контроль над оккупированными территориями“, - заявил Волкер.

Ранее сообщалось, что 15 мая Курт Волкер встретился в прифронтовой зоне Донбасса с командующим операции Объединенных сил Сергеем Наевым.