Волкер отказался посещать ДНР и ЛНР
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не рассматривает возможность поездки в Донецк или Луганск, подконтрольные сепаратистам. Об этом он сообщил во вторник, 15 мая, на пресс-конференции в Славянске Донецкой области, трансляцию которой вел 5 канал.
“Я бы с большим удовольствием поехал туда, когда там будет восстановлен мир и украинский контроль. Я не собираюсь делать ничего, что бы легитимизировало так называемые политические образования - республики, потому что это искусственные образования“, - заявил Волкер.
Он также считает, что условия для восстановления мира могут быть созданы благодаря введению миссии ООН.
“Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии по мандату ООН, благодаря чему будут созданы условия для мира и полного выполнения Минских соглашений. Когда Россия будет готова к этому, мы готовы встретиться либо с Сурковым, или с кем-то другим“, - отметил спецпредставитель Госдепа.
Волкер также заявил, что считает лучшей защитой интересов русскоязычного населения Донбасса вывод российских войск с территории Украины.
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“Лучшая защита русскоязычного населения на Донбассе - это полный вывод российских войск“, - сказал американский дипломат.
Он подчеркнул, что ситуация в Донбассе вызвана не гражданским или этническим конфликтом, а является следствием прямого вторжения России.
“Здесь нет конфликта среди украинцев, ни этнического и гражданского противостояния. Этот конфликт - следствие прямого вторжения России на восток Украины. Россия непосредственно управляет вооруженными силами в регионе, а также осуществляет политический контроль над оккупированными территориями“, - заявил Волкер.
Ранее сообщалось, что 15 мая Курт Волкер встретился в прифронтовой зоне Донбасса с командующим операции Объединенных сил Сергеем Наевым.