САП открыла дело по материалам из пленок Онищенко

В материалах, в частности, идет речь о возможной коррупции президента Петра Порошенко. Расследование поручили Службе безопасности Украины.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по материалам пленок беглого нардепа Александра Онищенко о коррупции с возможным участием президента Украины Петра Порошенко.

Об этом во вторник, 15 мая, сообщил народный депутат Сергей Власенко на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал ответ Генеральной прокуратуры на депутатский запрос. Он отметил, что следствие поручили СБУ.

“Дело о коррупции Пети (президента Петра Порошенко - ред.) по материалам пленок Онищенко возбуждено. Теперь будем следить за расследованием. К сожалению, расследование передали в СБУ“, - написал Власенко.

Ранее в НАБУ заявляли, что Онищенко не соглашается предоставить пленки следствию. При этом в агентстве отрицают, что предлагали беглому депутату сделку.

“Инициатива о сотрудничестве в обмен на компенсацию убытков и дачу показаний по ряду высокопоставленных лиц к детективам Бюро неоднократно с сентября 2016 поступала от адвокатов Александра Онищенко. В свою очередь детективы НАБУ сообщили адвокатам, что это исключительная компетенция прокуратуры“, - говорится в сообщении.

Детективы НАБУ заявляют, что объясняли это подозреваемому во время всех трех видеодопросов, которые состоялись с декабря 2016-го по май 2017 года, так как нардеп каждый раз поднимал тему сотрудничества со следствием.

“Во время видеодопросов детективы пытались выяснить условия, при которых Александр Онищенко готов был бы пойти на “сделку“, а также конкретику по фактам коррупции с участием чиновников, которыми подозреваемый был готов поделиться. Все эти детали были озвучены представителям САП и непосредственно руководителю антикоррупционной прокуратуры“, - утверждают в НАБУ.

Напомним, 18 апреля Онищенко обнародовал часть записи разговора, как он утверждает, с участием президента Петра Порошенко. В разговоре речь шла об экс-министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском и его предложении по заключению контрактов с Нафтогазом и другими госкомпаниями с тем, чтобы “поделиться с Порошенко долей“.