Путин нарушил правила, катаясь по Крымскому мосту

Путин проехал на КАМАЗе не пристегнув ремень безопасности.

У Путина якобы права категории С уже 20 лет twitter.com/syrnic

Во время открытия Крымского моста, президент страны-агрессора Владимир Путин нарушил правила дорожного движения, когда проехал по мосту на КАМАЗе.

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Колонну грузовиков, которые проехали по мосту, возглавил Путин на оранжевом КАМАЗе.

Установленная камера в кабине грузовика засняла, что Путин и его двое пассажиров не пристегнули ремни безопасности. В соцсетях отметили, что согласно ПДД, Путину за это предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.

Также многие задались вопросом, есть ли у главы РФ права на вождение грузового транспорта.

КАМАЗ, на котором проехался Путин, попадает в запрещенную категорию транспорта для проезда по новому мосту. До конца лета 2018 года по мосту разрешено ездить на авто весом до 3,5 тонн и туристическим автобусам.

Эээ, а откуда у Путина права на управление грузовиком? — La Russie parle (@Russia_calls) 15 травня 2018 р.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал данную ситуацию и заявил, что у Путина давно открыта соответствующая категория в водительском удостоверении. При этом он никак не ответил на то, что президент не пристегивается.

“Права категории С у президента есть. Они были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад“, - уточнил он.

Путин и раньше нарушал ПДД во время официальных мероприятий. В 2008-ом он сел за руль Мерседеса во время инспекции нового тоннеля в Сочи, посадил рядом с собой премьер-министра Виктора Зубкова и поехал осматривать объездную дорогу. Оба они не пристегивались.

Напомним, 15 мая народный артист СССР Иосиф Кобзон отказался от участия в открытии Крымского моста и заявил, что от участия также отказались еще несколько известных артистов.

Ранее, 14 мая, в РосСМИ сообщалось, что церемония скорее всего будет сопровождаться перерезанием красной ленточки на середине моста. Также ожидалось, что в открытии примут участие около 500 байкеров из мотоклуба “Ночные волки“.