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В Киеве задержали четырех журналистов РФ - Симоньян

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В Киеве задержаны штатные сотрудники МИА Россия Сегодня. Есть информация, что они находятся на допросе в СБУ, заявили в редакции.
Четыре сотрудника МИА Россия Сегодня перестали выходить на связь после обысков СБУ
Четыре сотрудника МИА Россия Сегодня перестали выходить на связь после обысков СБУ
РИА Новости-Украина

По меньшей мере четыре сотрудника МИА Россия Сегодня перестали выходить на связь после того, как в офисе агентства сотрудники СБУ начали проводить обыски. Об этом сообщила главный редактор информационного агентства Россия Сегодня Маргарита Симоньян, передает во вторник, 15 мая, Rg.ru.

“Они ворвались утром в редакции, в том числе в редакцию партнерской с нами организации РИА Новости-Украина. Также, насколько мы сейчас можем судить, исходя из того, что они не выходят на связь, задержаны наши штатные сотрудники. Какова судьба четырех журналистов, нам на данный момент неизвестно“, - заявила она.

Симоньян также сообщила, что их могут допрашивать в СБУ.

“Нескольким людям мы не можем дозвониться, у них заблокированы телефоны. У нас есть информация, что они находятся на допросе в СБУ, и что будет с ними дальше - мы пока не знаем“, - отметила главред агентства.

Между тем стало известно, что корреспондент РИА Новости-Украина Людмила Лысенко вышла на связь с редакцией. По ее словам, в ее квартире прошли обыски, в настоящее время они завершены, а ее саму “вызвали на допрос в СБУ в будущую пятницу“. Другие детали раскрывать сотрудники СБУ ей запретили, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, утром 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве, а также задержали корреспондента упомянутого агентства Кирилла Вышинского.

 

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Комментариев (1)
wr777    15.05.2018, 18:36
Оценка:  0
wr777
а как этот сброд суда приехал ???
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