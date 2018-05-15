В СБУ рассказали, что ждет сотрудников РИА Новости Украина

Как сообщили в Службе безопасности Украины, их около 20 человек, и все они являются гражданами Украины.

В СБУ рассказали о статусе в расследовании членов редакции РИА Новости Украина Корреспондент.net

Члены редакции РИА Новости Украина будут проходить в расследовании в качестве свидетелей. Об этом на брифинге во вторник, 15 мая, сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, сообщает УНИАН.

“Они будут проходить в статусе свидетелей, и их около двух десятков человек“, - сказал он.

На вопрос, являются ли эти лица сотрудниками РИА Новости Украина, Кононенко ответил: “Это все граждане Украины. Давайте пока на этом остановимся. Это граждане Украины, которые были привлечены к журналистской деятельности“.

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Напомним, ранее сегодня сообщалось о следственных действиях в офисе РИА Новости Украина в Киеве и о задержании журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Позже СБУ пришла с обысками домой к журналистке РИА Новости Украина Людмиле Лысенко.

Как сообщалось, дело РИА Новости ведут по статье о госизмене.