Переключиться на мобильную версию

В СБУ рассказали, что ждет сотрудников РИА Новости Украина

Комментариев: 2
Как сообщили в Службе безопасности Украины, их около 20 человек, и все они являются гражданами Украины.
В СБУ рассказали о статусе в расследовании членов редакции РИА Новости Украина
В СБУ рассказали о статусе в расследовании членов редакции РИА Новости Украина
Корреспондент.net

Члены редакции РИА Новости Украина будут проходить в расследовании в качестве свидетелей. Об этом на брифинге во вторник, 15 мая, сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, сообщает УНИАН.

“Они будут проходить в статусе свидетелей, и их около двух десятков человек“, - сказал он.

На вопрос, являются ли эти лица сотрудниками РИА Новости Украина, Кононенко ответил: “Это все граждане Украины. Давайте пока на этом остановимся. Это граждане Украины, которые были привлечены к журналистской деятельности“.

Читай также: Это месть за Крымский мост: Россия отреагировала на задержание Вышинского

Напомним, ранее сегодня сообщалось о следственных действиях в офисе РИА Новости Украина в Киеве и о задержании журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Позже СБУ пришла с обысками домой к журналистке РИА Новости Украина Людмиле Лысенко.

Как сообщалось, дело РИА Новости ведут по статье о госизмене.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СМИ, СБУ, Журналисты, обыски, РИА Новости Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
хунтята    15.05.2018, 18:49
Оценка:  -4
хунтята
Швабода слова.
Майдановець    15.05.2018, 19:47
Оценка:  +3
Майдановець
Это пресечение деятельности информационных диверсантов, завербованных вражеским государством.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь