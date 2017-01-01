В Днепре мужчина угрожал устроить стрельбу

Конфликт возник из-за металлической арки на набережной, которую пытались снести сотрудники коммунальной службы. Мужчина заявлял, что имеет на нее право собственности и возражает против сноса.

Вооруженный мужчина в Днепре пытался спрыгнуть в воду и угрожал полиции стрельбой. Инцидент произошел во вторник, 15 мая, на Сичеславской набережной возле моста на Монастырский остров, сообщает Сегодня.

Отмечается, что мужчина стоял на перилах и грозился броситься в воду. Свои действия он конкретно не объяснил, лишь сказал, что они касаются права на собственность. Какое-то время он разговаривал с полицейскими и собравшимися людьми. А позже достал пистолет и принялся им размахивать. При этом он сказал, что ничего не будет предпринимать.

Полицейские попросили мужчину убрать оружие и пытались к нему приблизиться. На что тот ответил, что будет стрелять. Также мужчина заявил, что у него есть разрешение на ношение оружия.

Позже он все-таки отдал пистолет копам. Также мужчина показал правоохранителям разрешение на оружие.

"На данный момент устанавливается, что произошло. На месте работает КП Благоустрій міста с документами на снос. Конструкцию (металлическую арку внизу набережной) хотели снести, но мужчина заявил, что у него есть на нее права. Он против сноса. Сотрудник КП утверждает, что это не так. На месте работает следственно-оперативная группа", – заявил в комментарии лейтенант полиции Виталий Тыква.

По его словам, пистолет у мужчины изъяли за неправильное ношение оружия. Какой это именно пистолет – газовый, травматический или боевой – в полиции не сообщают.

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