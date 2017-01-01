НАПК внесло предписание главе Минсоцполитики Реве

После проверки НАПК установлены нарушения по представлению электронных деклараций в отношении 16 работников Минсоцполитики.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписание министру социальной политики Украины Андрею Реве. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает пресс-служба агентства.

В частности, указано, что после проверки установлены нарушения по представлению электронных деклараций в отношении 16 работников Минсоцполитики.

Как отмечается, предписание Национального агентства является обязательным к исполнению. При этом за невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет административную ответственность.

Ранее сообщалось, что НАПК внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

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