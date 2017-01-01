Переключиться на мобильную версию

НАПК внесло предписание главе Минсоцполитики Реве

Комментариев: 0
После проверки НАПК установлены нарушения по представлению электронных деклараций в отношении 16 работников Минсоцполитики.
Министру социальной политики Украины Андрею Реве внесли предписание
Министру социальной политики Украины Андрею Реве внесли предписание
Корреспондент.net

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписание министру социальной политики Украины Андрею Реве. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает пресс-служба агентства.

В частности, указано, что после проверки установлены нарушения по представлению электронных деклараций в отношении 16 работников Минсоцполитики.

Как отмечается, предписание Национального агентства является обязательным к исполнению. При этом за невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет административную ответственность.

Ранее сообщалось, что НАПК внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: министр, доходы, декларация, декларация о доходах, минсоцполитики, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК), электронная декларация, е-декларации госслужащих
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь