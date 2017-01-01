СБУ против РИА Новости Украина: почему только сейчас

С 2014 года филиал российского государственного медиахолдинга в Киеве распространял материалы о "возвращении Крыма" и "рождении Новороссии". Но СБУ их "увидела" только в 2018-ом.

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15 мая Киеве СБУ провела обыски в офисах РИА Новости Украина и по месту жительства функционеров издания. Задержан руководитель издания Кирилл Вышинский. Это вызвало почти мгновенную негативную реакцию в Москве.

В чем подозревают Вышинского и почему именно сейчас - в материале LIGA.net .

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. В 10:45 на сайте СБУ появилось сообщение о “раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации“, которые “использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины“. И уже в 10:55 главный редактор российского государственного медиахолдинга Россия сегодня (того самого, гендиректором которого является Дмитрий Киселев) Маргарита Симоньян написала в Twitter об обысках в “нашем офисе“ в Киеве, таким образом открыто признав, что РИА Новости-Украина подчиняется Москве. Симоньян назвала это “местью“ за открытие Керченского моста.

Буквально через час последовало заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о “мерах взаимности“ на действия СБУ в отношении “российских СМИ“. И неудивительно, так как Россия сегодня, куда входит РИА Новости-Украина, финансируется из госбюджета РФ. Пропагандист Киселев потребовал освободить Вышинского и пригрозил обращениями в “международные структуры“, хотя официальных сообщений о задержании его подчиненного на тот момент еще не было.

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КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Некоторую ясность в происходящее внес замглавы СБУ Виктор Кононенко на брифинге. Он рассказал, что основанием для следственных действий стала информация о привлечении граждан Украины к подрывной информационной деятельности против государства. По данным СБУ, весной 2014 года Вышинский по заданию своего московского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях в Крыму, направленных на поддержку аннексии. За это он в мае 2014 г закрытым указом Путина награжден медалью “За заслуги перед Отечеством“.

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Медаль Вышинского за Крым facebook.com/giolena11

Чем именно занимался в Крыму в 2014 году Вышинский достоверно неизвестно. Посредством поиска в Google не удалось найти материалов авторства самого Вышинского за тот период. Более того, поиск на сайте РИА Новости Украина не дал ни одного результата по материалам этого человека, кроме интервью с главредом Вестей Игорем Гужвой. Вместе с тем, в комментарии LIGA.net спикер СБУ Алена Гитлянская сообщила, что в Крыму Вышинский финансировал полученными из РФ деньгами антиукраинские публикации в СМИ.

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Кононенко рассказал, что по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций ЛНР и ДНР. При этом для прикрытия своей деятельности руководство Россия сегодня переводило деньги киевскому офису через сербскую компанию.

Схема, по которой работает РИА Новости Украина ssu.gov.ua

По данным СБУ, речь идет о 53 тысячах евро ежемесячно. В Киеве деньги получало зарегистрированное в Украине ООО Интерселект. По словам Гитлянской, это коммерческое предприятие с правом предоставления информационных услуг. То есть как СМИ РИА Новости Украина зарегистрировано не было. “Многие агентства, например, Интерфакс, РБК зарегистрировались здесь как украинские СМИ и логотип использовали по франшизе. Эти (РИА Новости-Украина, - ред.) этого не сделали“, - сказала Гитлянская. “Сайт они вести могли. Но мы доказали, что они работали не просто как сайт, а как филиал запрещенного в Украине СМИ“, - добавила она.

В СБУ опубликовали скриншоты некоторых пропагандистских материалов с сайта РИА Новости Украина. Судя по всему, Вышинский не является их автором, однако, как руководитель, несомненно несет ответственность за их публикацию. Вместе с тем, другие сотрудники издания, которых около 20 человек, фигурируют в деле как свидетели.

Схема, по которой работает РИА Новости Украина ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели пять обысков в офисах, используемых РИА Новости-Украина, и местах проживания отдельных его функционеров. Правоохранители изъяли документацию, которая, по их мнению, полностью подтверждает материалы досудебного следствия по организации из РФ “подрывных информационных акций в рамках проведения гибридной войны против нашего государства“. По словам Гитлянской, обыски прошли в двух офисах: один – это офис непосредственно РИА Новости-Украина, а второй – “офис, где платили деньги всяким журналистам, блогерам, экспертам“. Второй офис, по информации Гитлянской, был “подпольным“.

Кто же такой Кирилл Вышинский и почему только сейчас он заинтересовал спецслужбы, если сайт, которым он руководит, работает в Украине как минимум с 2014 г?

В СБУ подчеркивают, что начали разработку по Вышинскому как гражданину Украины. Позже, в ходе следственных действий выяснилось, что у журналиста также есть паспорт РФ.

Российский паспорт Вышинского facebook.com/giolena11

Украинский паспорт Вышинского facebook.com/giolena11

По данным СБУ, в 2014 году Вышинский был назначен руководителем украинского представительства Россия сегодня по указанию самого Дмитрия Киселева. Сайт Миротворец сообщает, что российское гражданство он получил согласно указу Путина в сентябре 2015 года (ссылка на указ). До работы на россиян, если верить сайту Миротворец, Вышинский работал редактором телеканала ICTV.

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В Интернете можно найти упоминания о Вышинском как представителе в Украине Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В этом качестве он в 2014 г вел репортажи с Майдана для ряда российских СМИ. В них он представлял как минимум лояльный Кремлю взгляд на события в Киеве. Эти видео можно найти на YouTube .

В марте Вышинский стал одним из подписантов открытого письма “журналистскому сообществу России“, в котором выражается возмущение введенными Евросоюзом санкциями против Дмитрия Киселева.

Почему же только сейчас, если сайт работает уже давно и все его материалы “о возвращении Крыма“ и “рождении Новороссии“ находятся в свободном доступе? “Потому что они не ходили на официальные мероприятия, нигде не светили, что у них нет регистрации как информационного агентства“, - сказала в комментарии LIGA.net спикер СБУ. Также, по ее словам, необходимо было время для того, чтобы отследить цепочку финансирования из РФ.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. На момент подготовки этого материала Вышинский формально еще не был задержан. Около 20:00 появилась официальная информация о его задержании и сообщении о подозрении по ч.1 ст.111 (Госизмена) УК.

Эта статья не предусматривает другой меры пресечения, кроме ареста, отметили в СБУ. На соответствующее ходатайство у прокуратуры, по закону, есть 72 часа.

Некоторые СМИ предположили, что Вышинского могут лишить украинского гражданства. В СБУ сомневаются, что это будет сделано, так как в таком случае задержанного невозможно будет привлечь к ответственности.