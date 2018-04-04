В РФ подтвердили, что депутат Вячеслав Соболев - россиянин

В полиции России подтвердили, что депутат Киевоблсовета является гражданином России и прописан в Москве.

Информация о российском гражданстве депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева – теперь официальная. В райотделе МВД России по району Фили-Давыдково в Москве, где депутат зарегистрирован, подтвердили: Соболев действительно является гражданином России. Журналист Антон Гринев, который провел это расследование, считает, что теперь Соболева вполне можно лишить украинского гражданства.

С приветом с Рублевки

Накануне журналист информагентства Голос народа Антон Гринев опубликовал целый ряд документов, из которых следует, что депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев – российский гражданин. Более того, по мнению Гринева, есть все основания лишить его украинского гражданства.

В частности, журналист опубликовал письмо из райотдела полиции в Москве, в котором подтверждается, что Соболев является гражданином России, а также что ему действительно выдавался российский паспорт, копия которого ранее уже публиковалась в украинских медиа.

“На Ваш адвокатский запрос, зарегистрированный в ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы в КУСП за №6706 от 04.04.2018 г., сообщаю, что Соболев Вячеслав Александрович, 11.01.1972 г. р., является гражданином РФ, но по месту регистрации: г. Москва, ул. Звенигородская, дом 7, кв. 29 – не проживает. Ст. УУП майор полиции О. Н. Анисимов“, - сказано в ответе райотдела в адрес адвокат филиала “Профессиональная защита“ Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д. П. Баранова ОлегаКрутова, с которым Гринев заключил договор о правовой помощи.

Этот документ подтверждает: интересы жителей Киево-Святошинского района в Киевском областном совете представляет действительный гражданин страны-агрессора, солдаты которой убивают наших соотечественников на Донбассе и которая незаконно захватила Крымский полуостров – Вячеслав Соболев.

О российском гражданстве Соболева было известно и ранее. Еще в 2016 году СМИ опубликовали скан-копию российского паспорта депутата. Документ был выдан ТП УМФС России по Пензенской области в Мокшанском районе еще 29 декабря 2011 года. В паспорте № 56-11-019700 уже тогда стояла московская прописка. Теперь же у Крутоваи Гринева есть официальное подтверждение от МВД России, что паспорт с таким номером выдавался именно Соболеву.

Улица Звенигородская в столице России – это район знаменитой Рублевки. Согласно данным Google-карт и сервиса GoogleStreetview, данный дом расположен недалеко от ст. м. Кунцевская, возле Суворовского парка на берегу Москва-реки вдоль Рублевского шоссе. Как известно, этот район является одним из самых престижных в столице России.

Откуда у Соболева российский паспорт?

Место выдачи совпадает с округом (Пензенская область), который с 2003 по 2013 годы представлял в Совете Федерации тогдашний тесть Соболева,фармацевтический олигарх Борис Шпигель. Шпигель – отец четвертой жены Вячеслава Светланы – мог быть причастен к организации схемы с банкротством принадлежащей Соболеву сети Обжора и невыплатой Проминвестбанка (контролируется российским Внешэкономбанком) кредита в размере более 600 млн грн. в 2013 году. Схему якобы придумал и “согласовал в верхах“ лично Шпигель, писали тогда СМИ. Более того, Соболев даже смог вовлечь капитал денежного мешка в Обжору, чтобы продолжать развитие сети (изначально план был продать сеть “деду“, но тот не захотел связываться с украинским ритейлом).

По состоянию на май 2018 года у этого паспорта истек срок действия. Не исключено, что об этом позаботился экс-тесть Соболева. Однако, как свидетельствует ответ полиции Москвы, депутат Киевского областного совета уже благополучно получил следующий документ страны-агрессора.

Держится за мандат

Сам Соболев неоднократно заявлял, что является невъездным в Россию после 2014 года. Однако скорее всего, это связано не с Революцией достоинства или поддержкой сегодняшней власти (Соболев на выборах в местный совет в 2015 году прошел от списка Блока Петра Порошенко), а с конфликтом со Шпигелем и его дочерью. Ведь пара развелась аж после выборов 2015 года.

Законодательство Украины напрямую запрещает работу в органах местного самоуправления гражданам других стран. Более того, согласно нормам законодательства, добровольное получение паспорта другого государства является прямым основанием для приостановления гражданства Украины.В своем письме в Государственную миграционную службу Гринев отмечает, что поскольку Соболев сам писал заявление на получение российского гражданства, то это акт “добровольный“. Соответственно, его нужно лишить гражданства Украины.

Впрочем, сам Соболев держится за мандат как за последнюю соломинку, дающую ему хоть какие-то возможности входить в высокие властные кабинеты. Летом прошлого года инициативные граждане Киево-Святошинского района провели сбор подписей с требованием отозвать мандат у Вячеслава. Эти подписи зарегистрировала областная избирательная комиссия и даже потребовала у областной ячейки БПП принять соответствующее решение о лишении Соболева мандата депутата. Однако российский гражданин с рублевской пропиской решил через сомнительную схему в суде заблокировать приведение этого решения в действие.

Сегодня Национальное антикоррупционное бюро расследует ряд дел о незаконном обогащении Соболева. Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит регулярные проверки его деклараций в связи с подозрением на внесение в них недостоверных данных. А СБУ расследует целый букет дел о причастности Соболева к финансированию терроризма на Донбассе через уплату налогов в так называемый “республиканский банк ДНР“подконтрольной ему сетью магазинов Обжора.

Очевидно, что российский паспорт является не решением для бизнеса, а запасным аэродромом для человека, которому в Украине светит совокупно около десяти лет тюрьмы как по экономическим статьям, так и по статьям об угрозе национальной безопасности.