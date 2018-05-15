В ОБСЕ отреагировали на ситуацию по РИА Новости

Борьба с пропагандой не должна выражаться в непропорциональном вмешательстве в деятельность СМИ, заявил представитель ОБСЕ Арлем Дезир.

В организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали власти Украины отказаться от ограничений работы иностранных СМИ, выразили свою обеспокоенность обысками, которые украинские правоохранители провели в офисах РИА Новости в Киеве. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщает во вторник, 15 мая, пресс-служба организации.

"Я выражаю серьезную обеспокоенность по поводу утреннего рейда в офисах российских медиа в Киеве, арестов журналистов и обысках домов журналистов. Я снова призываю власти воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые влияют на свободное распространение информации и свободу медиа", - говорится в заявлении Дезира.

По его словам, борьба с пропагандой не должна выражаться в непропорциональном вмешательстве в деятельность СМИ.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ провели обыски в офисах РИА Новости-Украина. Руководитель агентства Кирилл Вышинский был задержан. Генпрокурор Украины Юрий Луценко позже рассказал, что сотрудники РИА Новости-Украина подозреваются в государственной измене.

Посольство России в Украине направило ноту протеста в МИД страны, призвав Киев отказаться от эскалации ситуации.

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