Отравление в Черкассах: из больницы выписали почти всех школьников

В настоящее время в медицинском учреждении остается пятеро детей и один преподаватель. Состояние больных сейчас удовлетворительное, заявили в Черкасской ОГА.

Причины отравления детей в Черкассах до сих пор выясняются УНН

В Черкассах из областной больницы выписали уже почти всех учеников - пострадавших в результате массового отравления, произошедшего на прошлой неделе в восьмой школе. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

В частности, отмечено, что на данный момент в медицинском учреждении остается пятеро детей и один преподаватель.

Как доложила заместитель управления здравоохранения ОГА Лариса Кошевая, состояние больных сейчас удовлетворительное. В то же время все выписанные пациенты будут находиться под наблюдением врачей в амбулаторных условиях, заверили в ведомстве.

Напомним, 8 мая во время линейки в восьмой школе Черкасс начали терять сознание ученики. Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых. В отделение интенсивной терапии попало 11 детей, через день их перевели в обычные палаты. По факту массового отравления детей открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в восьмой школе Черкасс возобновили занятия после массового отравления детей.

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