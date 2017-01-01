Главу РИА Новости-Украина этапируют из Киева - СМИ
Главу РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского этапируют из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат.
Отмечается, что в Херсоне расположен офис прокуратуры автономной республики Крым, которая ведет дело Вышинского.
Напомним, 15 мая СБУ провела обыски в офисах РИА Новости-Украина. Руководитель агентства Кирилл Вышинский был задержан. Ему объявили о подозрении в государственной измене.
По версии СБУ, после возвращения из России в Киев руководитель агентства Кирилл Вышинский и еще несколько журналистов развернули деятельность по поддержке сепаратистов ДНР и ЛНР.
Во время обысков у руководителя РИА Новости-Украина обнаружили два паспорта - российский и украинский. Также у него был найден орден РФ за "возвращение" Крыма.
В Кремле решительно осудили действия Украины и пообещали ответные меры.
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