Главу РИА Новости-Украина этапируют из Киева - СМИ

Делом Кирилла Вышинского занимается прокуратура автономной республики Крым, офис которой находится в Херсоне.

Главу РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского этапируют из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат.



Отмечается, что в Херсоне расположен офис прокуратуры автономной республики Крым, которая ведет дело Вышинского.



Напомним, 15 мая СБУ провела обыски в офисах РИА Новости-Украина. Руководитель агентства Кирилл Вышинский был задержан. Ему объявили о подозрении в государственной измене.

По версии СБУ, после возвращения из России в Киев руководитель агентства Кирилл Вышинский и еще несколько журналистов развернули деятельность по поддержке сепаратистов ДНР и ЛНР.

Во время обысков у руководителя РИА Новости-Украина обнаружили два паспорта - российский и украинский. Также у него был найден орден РФ за "возвращение" Крыма.

В Кремле решительно осудили действия Украины и пообещали ответные меры.

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