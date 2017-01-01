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ОБСЕ: В ЛНР люди не могут общаться с наблюдателями

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О новом требовании сепаратистов наблюдателям рассказала жительница населенного пункта Петрово-Красноселье.
Машина наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Машина наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
ОБСЕ / Facebook

Сепаратисты самопровозглашенной ЛНР запретили местным жителям общаться с наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает ЛИГА со ссылкой на пресс-службу миссии в среду, 16 мая.

По словам наблюдателей, о новом требовании сепаратистов им рассказала жительница населенного пункта Петрово-Красноселье, что в 44 километрах от временно неподконтрольного Луганска.

"СММ необходимо получить письменное разрешение от главарей боевиков прежде, чем люди смогут предоставить наблюдателям какую-либо информацию", – говорится в сообщении.

Ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали существенное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В Донецкой области было отмечено 50 взрывов против около 220 за предыдущий период, а в Луганской – 20 взрывов против 30 накануне.

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Теги: ОБСЕ, ЛНР, ЛНР новости, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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