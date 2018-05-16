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ВСУ захватили у боевиков три миномета

Комментариев: 2
Во время ночного рейда потерь среди украинских военных не было.
Участники рейда представлены к наградам
Участники рейда представлены к наградам
facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе в районе Марьинки одно из подразделений ВСУ совершило ночной рейд в тыл противника и захватило три миномета.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил. 

По данным штаба, боевики в ночное время активно вели из запрещенных минометов обстрелы позиций ВСУ. Было принято решение обезвредить или минимизировать активность минометов на участке.

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Таким образом, в результате рейда на украинские позиции были доставлены три захваченных миномета. Отмечается, во время вылазки потерь со стороны  ВСУ нет.

“Командир подразделения и его подчиненные, участвовавшие в рейде, представлены к государственным наградам“, - добавили в пресс-центре.

Напомним, 5 мая украинские военные на Донбассе взяли в плен боевика из 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск.

Ранее, 19 марта, на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен гражданина России Александра Зайца, который воевал в рядах сепаратистов.

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Теги: Донбасс, ООС, рейд, минометы, ВСУ, ДНР, боевики, Марьинка
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Комментариев (2)
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Коляка    16.05.2018, 11:08
Оценка:  0
Коляка
Что там захватили, хватит лапши!
Sirko_123    16.05.2018, 10:01
Оценка:  0
Sirko_123
Всем героям дать по медали, а миномёты сдать на склад.
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