ВСУ захватили у боевиков три миномета

Во время ночного рейда потерь среди украинских военных не было.

На Донбассе в районе Марьинки одно из подразделений ВСУ совершило ночной рейд в тыл противника и захватило три миномета.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

По данным штаба, боевики в ночное время активно вели из запрещенных минометов обстрелы позиций ВСУ. Было принято решение обезвредить или минимизировать активность минометов на участке.

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Таким образом, в результате рейда на украинские позиции были доставлены три захваченных миномета. Отмечается, во время вылазки потерь со стороны ВСУ нет.

“Командир подразделения и его подчиненные, участвовавшие в рейде, представлены к государственным наградам“, - добавили в пресс-центре.

Напомним, 5 мая украинские военные на Донбассе взяли в плен боевика из 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск.

Ранее, 19 марта, на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен гражданина России Александра Зайца, который воевал в рядах сепаратистов.