ВСУ захватили минометы сепаратистов - штаб

Одно из подразделений совершило рейд в тыл противника. В результате были захвачены три вражеских миномета.

ВСУ в тылу противника захватили три миномета facebook.com/pressjfo

Украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе рейда в тыл противника захватили три миномета. Об этом в среду, 16 мая, сообщает пресс-центр ООС в соцсети Facebook.

Отмечается, что в течение последних недель напряженная ситуация наблюдается в районе Марьинки. Противник с наступлением темноты вел прицельный огонь по украинским позициям из оружия запрещенных калибров.

В итоге одно из подразделений совершило рейд в тыл противника, в ходе которого были захвачены три вражеских миномета.

"Оружие доставили на наши позиции. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет. Сейчас данные образцы вооружения перемещаются в район отвода, который четко определен минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

Ранее беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 30 танков неустановленного типа и 18 буксируемых гаубиц сепаратистов возле оккупированного Мирного, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.

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