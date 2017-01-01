Вступил в силу закон о соцзащите иностранцев-контрактников ВСУ

Документ вносит изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе".

В Украине вступил в силу закон № 2409-VIII, направленный на усиление социальной защиты иностранцев и лиц без гражданства, проходящих контрактную службу в рядах ВСУ.

Об этом сообщает 112 Украина.

Читай также: В ВСУ прокомментировали скандал с Грузинским легионом

Так на иностранцев и лиц без гражданства, которые служат по контракту в Вооруженных силах Украины, распространяются такие же условия выплаты одноразовой помощи в случае гибели, смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности, как и для военнослужащих-украинцев.

Ранее родственники иностранцев могли рассчитывать на выплату 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в случае гибели или смерти военнослужащего.

Теперь сумма помощи в случае гибели во время исполнения служебных обязанностей или вследствие заболевания, связанного со службой, увеличена до 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на начало года (1 млн 321,5 тыс. грн в 2018 году).

Читай также: Раненых участников Евромайдана приравняли к бойцам АТО

В случае смерти военнослужащего в период прохождения военной службы или вследствие заболевания или несчастного случая во время службы - как и было, 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на начало года (881 000 грн в 2018 году).

Также увеличены и выплаты в случае установления военнослужащему инвалидности.

Как сообщалось, в 2016 году был подписан закон о соцзащите семей погибших героев АТО и Майдана