Сенцов объявил бессрочную голодовку

Сенцов готов прекратить голодовку, если Россия освободит всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов объявил голодовку. Он требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Hromadske.ua со ссылкой на двоюродную сестру Сенцова Наталью Каплан.

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Сенцов сообщил адвокату, что готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически подготавливая организм.

Адвокат предупредил подзащитного о возможных последствиях для здоровья. Однако Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

“Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине“, - написал Сенцов в заявлении.

Сестра Сенцова Наталья Каплан выразила опасения, что голодовка может не принести результатов.

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“Я не могу поддержать Олега в этом. Мне кажется, это глупо и от голодания больше вреда, чем пользы. Очень страшно за него. Олег четыре года в адских условиях, без витаминов, без солнца, без нормального питания, под страшным психологическим прессом. Этот его шаг заставляет нервничать, но я знаю Олега и знаю, что он не отступит. Мне остается только надеяться, что он выдержит и достигнет поставленной цели“, - отметила она.

Сенцов сидит в одиночной камере. Адвокат не исключает, что его направят на принудительное психиатрическое обследование и применят принудительное кормление.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.

Сенцова в Украине готовы обменять, но каких-либо договоренностей с российской стороны об этом нет.