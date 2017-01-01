Рабинович: Нам надо строить прагматические проукраинские отношения со всеми странами

Он отметил, что европейские лидеры принимают только те решения, которые являются экономически выгодными для их стран.

Украине необходимо строить прагматические проукраинские отношения со всеми странами, особенно с нашими соседями. Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии “За життя“ Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале 112 Украина.

“Нам надо строить отношения прагматические, проукраинские, со всеми соседями. Со всеми странами. Нам нужно выбираться из экономической ямы, в первую очередь. Какая нам разница, введутся санкции в отношении России или нет? Как это отразится на украинцах? Вот что нас должно интересовать. И объясните мне, почему мы требуем санкции от Запада, а сами увеличиваем торговлю с Россией? Где стратегия нашего развития? Где разум у этой власти?“ – негодует политик.

Он отметил, что европейские лидеры принимают только те решения, которые являются экономически выгодными для их стран. В качестве примера парламентарий привел решение федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о поддержке совместного с Россией проекта газопровода Северный поток – 2.

“Меркель несколько дней назад выступила с сенсационным заявлением, что теперь Европа должна опираться на самих себя, понимая, что американцы не будут их просто так защищать. Отметив при этом, что нужно выработать нормальные отношения с Америкой и с Россией. Мы должны понимать одно – то, что европейцам будет выгодно экономически, то они и будут делать. Они потому и хорошо живут, что никогда не принимают решений с утра на нетрезвую голову, то есть экономически невыгодных. Если какое-то решение забирает что-то из кармана немца – никогда канцлер Германии не примет этого решения. В этом можно убедиться, вспомнив решение Меркель по Северному потоку“, – констатировал депутат.

Вадим Рабинович также заявил, что экономика должна идти впереди политики, и лжепатриотизм не может быть причиной нищеты большинства граждан Украины.

“Политика политикой, а экономика идет впереди. И это правильно. Поэтому в Германии и зарплата минимум 1260 долларов. А у нас люди стоят на паперти с протянутой рукой. Потому что этот лжепатриотизм идет впереди экономики. Не может быть такого патриотизма, который отбирает у украинца возможность жить. Это не патриотизм – это убийство страны. Не может быть такого патриотизма, по которому вы сделали нищими 95% населения и рассказываете, что вы любите Украину. Это не патриотизм. Разве что патриотизм обжирания своей страны. Поэтому еще раз. Все, что идет на пользу любой западной стране, она будет делать. И мы должны руководствоваться точно таким же принципом“, – подытожил лидер партии За життя.