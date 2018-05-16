В Харьковской области пьяный угнал КАМАЗ и повредил газовую сеть

Пьяный наемный рабочий угнал грузовик с территории склада в селе Нагорном.

В Харьковской области, в селе Нагорном, с территории склада пьяный мужчина угнал КАМАЗ, после чего повредил линию электроопоры и газовую сеть.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГУНП области.

“В полицию обратился 48-летний житель района. Он сообщил об исчезновении автомобиля КАМАЗ, который находился на территории складов в селе Нагорное“, - сообщили в полиции.

Грузовик угнал наемный 30-летний рабочий. Линию электроопоры и газовую сеть мужчина повредил во время хаотичного движения .

Правоохранители открыли два уголовных производства facebook.com/police.kharkov

Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы facebook.com/police.kharkov

Полиция задержала нетрезвого угонщика. По данному факту открыты уголовные производтсва по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по ч.1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) УК Украины.

Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 12 апреля в Волновахе двое пьяных местных жителей угнали автомобиль скорой помощи, чтобы “развлечься“ в Мариуполе.

Ранее, 2 апреля, в городе Жидачев Львовской области местный житель угнал автобус Scania-113, принадлежащий одной из производственных компаний, чтобы “покататься“.