В Харьковской области пьяный угнал КАМАЗ и повредил газовую сеть
В Харьковской области, в селе Нагорном, с территории склада пьяный мужчина угнал КАМАЗ, после чего повредил линию электроопоры и газовую сеть.
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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГУНП области.
“В полицию обратился 48-летний житель района. Он сообщил об исчезновении автомобиля КАМАЗ, который находился на территории складов в селе Нагорное“, - сообщили в полиции.
Грузовик угнал наемный 30-летний рабочий. Линию электроопоры и газовую сеть мужчина повредил во время хаотичного движения .
Полиция задержала нетрезвого угонщика. По данному факту открыты уголовные производтсва по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по ч.1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) УК Украины.
Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 12 апреля в Волновахе двое пьяных местных жителей угнали автомобиль скорой помощи, чтобы “развлечься“ в Мариуполе.
Ранее, 2 апреля, в городе Жидачев Львовской области местный житель угнал автобус Scania-113, принадлежащий одной из производственных компаний, чтобы “покататься“.