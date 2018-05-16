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В Харьковской области пьяный угнал КАМАЗ и повредил газовую сеть

Комментариев: 2
Пьяный наемный рабочий угнал грузовик с территории склада в селе Нагорном.
Полиция задержала угонщика
Полиция задержала угонщика
facebook.com/police.kharkov

В Харьковской области, в селе Нагорном, с территории склада пьяный мужчина угнал КАМАЗ, после чего повредил линию электроопоры и газовую сеть.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГУНП области.

“В полицию обратился 48-летний житель района. Он сообщил об исчезновении автомобиля КАМАЗ, который находился на территории складов в селе Нагорное“, - сообщили  в полиции.

Грузовик угнал наемный 30-летний рабочий. Линию электроопоры и газовую сеть мужчина повредил во время хаотичного движения .

Правоохранители открыли два уголовных производства
Правоохранители открыли два уголовных производства
facebook.com/police.kharkov
Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы
Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы
facebook.com/police.kharkov

Полиция задержала нетрезвого угонщика. По данному факту открыты уголовные производтсва по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по ч.1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) УК Украины. 

Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 12 апреля в Волновахе двое пьяных местных жителей угнали автомобиль скорой помощи, чтобы “развлечься“ в Мариуполе.

Ранее, 2 апреля, в городе Жидачев Львовской области местный житель угнал автобус Scania-113, принадлежащий одной из производственных компаний, чтобы “покататься“.

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Теги: Харьковская область, КАМАЗ, пьяный, угон, электросеть, газовая сеть, полиция
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Комментариев (2)
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Хюндай    16.05.2018, 11:44
Оценка:  0
Хюндай
Это как же нужно было так каммаз припарковать, что бы такое фото получилось.
Media-sapiens    16.05.2018, 11:25
Оценка:  -1
Media-sapiens
Это Пэтя путлеру обзавидовался, нажерся и тож порулить захотел
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