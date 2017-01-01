В Иршанске нашли мертвым чиновника завода Фирташа

В городе ходят слухи, что погибший накануне поссорился с руководством предприятия.

В среду, 16 мая, в городе Иршанск Житомирской области в гараже был найден мертвым начальник производства ООО Валки-Ильменит, подконтрольного украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Житомирского облсовета Виталий Науменко.

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“Несколько часов назад нашли в гараже в Иршанске мертвым начальника производства ООО“ Валки-Ильменит Друзенко Алексея“, - сообщил Науменко.

Депутат рассказал, что у мужчины не могло быть врагов. К тому же, он не имел вредных привычек – не пил и не курил.

“Семья нормальная, трое деток… Люди говорят, что он поссорился с руководством предприятия, после этого его сутки искали, так как не вышел на работу. Что это, зачистка свидетелей или случайная смерть?“, – написал депутат. Он также отметил, что сейчас ожидает официальный комментарий от полиции .

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