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Под Киевом возле жилого дома нашли труп

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Страшную находку обнаружили в городе Украинка Киевской области.
Тело убитого мужчины преступники оттащили в кусты
Тело убитого мужчины преступники оттащили в кусты
facebook.com/trypilskiikrai

В городе Украинка Киевской области утром возле жилого дома был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает страница Трипольский Край в Facebook.  

Труп был обнаружен возле жилого дома в Украинке
Труп был обнаружен возле жилого дома в Украинке
facebook.com/trypilskiikrai

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В сообщении говорится, что тело было обнаружено  на улице Строителей возле дома №3. По предварительным данным, убийцы после совершения преступления оттащили тело жертвы в кусты, намереваясь скрыть содеянное.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются
Обстоятельства гибели мужчины выясняются
facebook.com/trypilskiikrai

В данный момент обстоятельства гибели мужчины выясняются. На месте работают правоохранители.

На месте работает полиция
На месте работает полиция
facebook.com/trypilskiikrai

Напомним, 16 мая в Житомирской области в гараже нашли тело чиновника завода, подконтрольного Фирташу. В городе ходят слухи, что мужчина накануне поссорился со своим руководством.

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Теги: Киевская область, Украинка, труп, полиция, убийство
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