Под Киевом возле жилого дома нашли труп
Страшную находку обнаружили в городе Украинка Киевской области.
В городе Украинка Киевской области утром возле жилого дома был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает страница Трипольский Край в Facebook.
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В сообщении говорится, что тело было обнаружено на улице Строителей возле дома №3. По предварительным данным, убийцы после совершения преступления оттащили тело жертвы в кусты, намереваясь скрыть содеянное.
В данный момент обстоятельства гибели мужчины выясняются. На месте работают правоохранители.
Напомним, 16 мая в Житомирской области в гараже нашли тело чиновника завода, подконтрольного Фирташу. В городе ходят слухи, что мужчина накануне поссорился со своим руководством.