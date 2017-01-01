Под Киевом возле жилого дома нашли труп

Страшную находку обнаружили в городе Украинка Киевской области.

В городе Украинка Киевской области утром возле жилого дома был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает страница Трипольский Край в Facebook.

Труп был обнаружен возле жилого дома в Украинке facebook.com/trypilskiikrai

Читай также: На окраине Львова нашли мертвого мужчину

В сообщении говорится, что тело было обнаружено на улице Строителей возле дома №3. По предварительным данным, убийцы после совершения преступления оттащили тело жертвы в кусты, намереваясь скрыть содеянное.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются facebook.com/trypilskiikrai

В данный момент обстоятельства гибели мужчины выясняются. На месте работают правоохранители.

На месте работает полиция facebook.com/trypilskiikrai

Напомним, 16 мая в Житомирской области в гараже нашли тело чиновника завода, подконтрольного Фирташу. В городе ходят слухи, что мужчина накануне поссорился со своим руководством.