Житель Львова до смерти избил свою 90-летнюю мать

Женщину госпитализировали, но от тяжелых травм она скончалась в больнице.

Во Львове задержали мужчину, который до смерти избил свою 90-летнюю мать.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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В Железнодорожный отдел полиции 15 мая поступило сообщение от работников одной из львовских больниц о том, что каретой скорой помощи к ним доставлена 90-летняя львовянка, у которой диагностировали “тяжелую комплексую травму“. Медикам не удалось спасти женщину.

Как установили следователи, телесные повреждения женщине нанес ее 63-летний сын. Его задержали, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Как сообщалось 30 марта, под Киевом сын зарубил топором собственную мать.