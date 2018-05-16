Козловского хотят лишить звания заслуженного артиста

Артист спел на концерте в Москве 9 мая, посвященному Дню Победы. Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к президенту Украины о лишении звания Козловского.

На сессии Львовского областного совета во вторник, 15 мая, приняли обращение к президенту Украины о лишении звания Заслуженный артист Украины Виталия Козловского.

Как говорится в документе, общественность возмутило известие о том, что заслуженный артист Украины Виталий Козловский выступил 9 мая 2018 года на концерте в Москве.

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“Считаем это не только огромным позором и запроданством, но и надругательством над памятью тех погибших воинов, которые отдали свою жизнь за территориальную целостность государства в российско-украинской войне, которая до сих пор продолжается на востоке. Убеждены, что такая аморальная личность не может иметь статус заслуженного артиста Украины, ведь Виталию Козловскому указом президента Украины от 16 января 2009 года было присвоено это звание собственно “за весомый личный вклад в консолидацию украинского общества, перестройку демократического, социального и правового государства“, - говорится в обращении.

Депутаты также требуют лишить званий других народных и заслуженных артистов, которые в период российско-украинской войны гастролируют в РФ или в другой способ поддерживают связи со страной-агрессором.

Напомним, Виталий Козловский спел на концерте в Москве 9 мая, посвященному Дню Победы. Вскоре он написал, что “почтил ветеранов там, где его хотели услышать“.

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“Убежден, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве - они вместе прошли страшную войну, победили в ней, заплатив очень высокую цену. Они шли до конца, не делили себя на нации, это их память. И они заслуживают того, чтобы прожить свои последние годы достойно, чувствуя нашу благодарность. Противостояние политиков (именно политиков, а не простых людей !!!), которое происходит сейчас и приводит к новой войне и смертей моих земляков - это страшно, но это не имеет нивелировать историю и подвиг тех, кто победил в 1945 году. И когда во время концерта получил записку “Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!“ - я понял, что сделал все правильно“, - цитирует артиста Вече НСН.

Он подчеркнул, что всегда был и остается патриотом своей страны и травли не боится.

Также известно, что организаторы отменили концерт Козловского во Львове, который был запланирован на 18 мая.