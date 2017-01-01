Коломойский рассказал, зачем Порошенко хочет контролировать ТВ

Предприниматель назвал себя "мировоззренческим оппонентом" украинского президента.

Игорь Валерьевич заверил, что президент никогда не получит 1+1 EPA/UPG

Украинский предприниматель Игорь Коломойский пояснил с какой целью президент Украины Петр Порошенко стремится контролировать все телеканалы в стране.

Об этом он рассказал в интервью DW.

Читай также: Братство Корчинского заблокировало телеканал ZIK

“Порошенко, для того, чтобы во второй раз избраться президентом, должен полностью контролировать все телеканалы. Ну, как у нашего северо-восточного соседа“, - пояснил Коломойский.

В то же время он отметил, что не может сейчас говорить о каком-то преследовании со стороны властей.

“У нас происходит позиционная какая-то война, но она в рамках закона... Да, есть разные прихоти, мы знаем, чего хочет Петр Алексеевич. Он прогнозируемый в этом плане. Он хочет 1 + 1 на выборы“, - заявил Коломойский.

При этом он заверил, что президент ни в коем случае не получит телеканала.

Читай также: Не так отметили? За что снова блокируют Интер

Стоит отметить, что в прошлом Игорь Коломойский был контролирующим акционером национализированного в декабре 2016 года Приватбанка. Структурам предпринимателя относятся также украинский телеканал 1 + 1 и 43 процента нефтедобывающей компании Укртатнафта.

Как сообщалось 17 апреля, Коломойский рассказал, кого точно не поддержит на выборах президента Украины.