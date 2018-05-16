Русскоязычные Донбасса хотят жить в Украине - Волкер

Курт Волкер отметил, что жители Донбасса живут в постоянном стрессе и давлении, что очень истощает.

Спецпредставитель госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер уверен, что русскоязычные жители Донбасса хотят быть частью Украины.

Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки.

Волкер, опираясь на свое личное общение с русскоязычными жителями Донбасса, заявил, что противоречивая кремлевская риторика абсолютно несостоятельна.

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Он отметил, что жители Донбасса постоянно испытывают стресс и давление, что очень истощает.

“Интересно, что все они общались на русском, это, очевидно, этнические россияне. Все они проживают здесь и говорят, что самое главное это мир, и что территорию необходимо вернуть Украине. Они об этом очень четко заявили“, - сказал спецпредставитель.

Волкер также добавил, что заявления российских властей о том, что русскоязычное население настроено против Украины и это этнический конфликт, является очевидной ложью.

Напомним, 15 мая Курт Волкер встретился в прифронтовой зоне Донбасса с командующим операции объединенных сил Сергеем Наевым. Позднее, он заявил, что не рассматривает возможность поездки в Донецк или Луганск, подконтрольные сепаратистам.