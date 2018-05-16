Мэр Доброполья подделал больничный и поехал в Крым

Чиновнику объявили о подозрении в подделке официальных документов для незаконного посещения оккупированного полуострова.

Мэру города Доброполье Донецкой области Андрею Аксенову объявили о подозрении в подделке официальных документов для незаконного посещения оккупированного Российской Федерациейполуострова Крым.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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Как установили правоохранители, 47-летний чиновник пользуясь своим служебным положением подписывал табеля учета рабочего времени, которые содержали ложные сведения об отработанном лично им рабочем времени. Таким образом мэр пытался скрыть свое отсутствие на рабочем месте во время поездки в оккупированный Крым. А в мае 2017 года предоставил в горсовет поддельный больничный лист.

Кроме того,на основании поддельных официальных документов городскому голове были начислены и выплачены бюджетные средства.

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений, вручены ходатайство об избрании меры пресечения и ходатайство об отстранении от должности.

Напомним, Аксенов стал мэром Доброполья в 2015 году. Его обвиняли в сепаратизме в его бытность председателя поселкового совета пгт Новодонецкое в 2014 году.