У Вышинского проблемы со здоровьем - жена журналиста

По словам адвоката, Вышиснкий чувствует подавленность, но пока на самочувствие он не жаловался. Жена журналиста заявила, что у мужа серьезные проблемы со здоровьем.

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает свое задержание провокацией, которая связана с политической ситуацией в стране и в том числе предстоящими президентскими выборами. Такое заявление в комментарии Вестям сделал адвокат журналиста Андрей Доманский.

Защитник также заявил об угрозах в свой адрес.

“Одновременно, силовики действуют “грязными“ методами: на одной из фотографий, выложенных в Сети, виден ордер с фамилией адвоката – это было размещено на сайте Миротворец, и мне уже начали поступать угрозы: у меня “вежливо“ интересуются, не опасаюсь ли я за собственную жизнь и жизни близких“, - сказал он.

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Юрист заявил также заявил о многочисленных процессуальных нарушениях. Место жительства Вышинского якобы обыскивали с 09:30 утра во вторник (а не накануне вечером, как заявляли в СБУ), и следственные действия были в разгаре, когда он прибыл к дому своего клиента, что нарушает УПК.

Сам Кирилл Вышинский, по словам адвоката, подавлен.

“Как и каждый человек, которого обвиняют в действиях такого рода, он чувствует подавленность, впрочем, пока на самочувствие он не жаловался. Очень устал - ведь фактически начало следственных действий, задержание, произошло в 9-30 утра, когда он выходил к своей машине. А следственные действия закончились в начале второго ночи“, - рассказал юрист.

Тем временем, жена Вышинского рассказала по телефону Первому каналу, что у мужа есть “достаточно серьезные проблемы со здоровьем“.

Я не знаю абсолютно ничего. Более того, меня очень волнует тот момент, что у моего мужа есть некоторые проблемы со здоровьем. Это достаточно серьезные проблемы. Человек не может обходиться без медикаментов“, - сказала Ирина Вышинская.



Доманский ранее защищал Василия Муравицкого, блогера из Житомира, задержанного по подозрению в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины и содействии деятельности террористических организаций.

Напомним, Вышинскому объявили подозрение в госизмене. В ходе обысков у журналиста нашли два паспорта - российский и украинский, а также медаль “За возвращение Крыма“.