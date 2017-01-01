Задержан один из руководителей разгона Евромайдана

Подозреваемый находился в розыске с 2016 года.

Генеральная прокуратура Украины совместно с полицией задержали одного из подозреваемых в силовом разгоне участников акций протеста в Киеве во время Евромайдана. Об этом в среду, 16 мая, сообщил сайт ведомства.

Задержанный – бывший сотрудник Главного управления МВД Украины в Киеве. Он работал замначальником отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности. Также отмечается, что бывший милиционер 2016 году был объявлен в розыск.

По данным следствия, подозреваемый намеренно и сознательно превысил власть и служебные полномочия, а также вышел за пределы предоставленных ему прав и нарушен закон О милиции, Конституции Украины.

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В ночь на 11 декабря 2013 года на улице Институтской в Киеве Беркут под его руководством с применением насилия разогнал участников акций протеста. В результате 14 человек получили телесные повреждения. Задержанному инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний и митингов с применением физического насилия. Итого, бывший милицонер совершил преступления, предусмотренные ч.4 ст.41, ч.2 ст.365 (в редакции закона № 3207-VI от 07.04.2011), ч.4 ст.41, ст.340 Уголовного кодекса.

Также в прокуратуре сообщили, что 5 мая 2018 года на основании собранных доказательств мужчине изменили подозрение - экс-милиционеру также вменяют причастность к организации силового разгона протестующих в Киеве 18 февраля 2014 года и совершение ряда других преступлений против более 150 пострадавших.

После задержания он был доставлен в Печерский райсуд Киева. Прокуратура наставила на содержании в СИЗО, однако судья определил меру пресечения в виде домашнего ареста в период с 22:00 до 6:00 утра.

“Указанное решение суда обжаловано в апелляционном порядке“, - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, 2 мая двум экс-беркутовцам сообщили о подозрении в участии в силовом разгоне Евромайдана в Киеве.