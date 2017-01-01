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Под Львовом мальчик умер после падения с велосипеда

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Погибшему ребенку было 11 лет, тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Правоохранители проверяют обстоятельства трагедии
Правоохранители проверяют обстоятельства трагедии
blogspot.com

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В одном из сел Мостиского района Львовской области во вторник, 15 мая, в следствие несчастного случая умер 11-летний мальчик. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Как выяснилось, накануне днем ребенок упал с велосипеда. Вернувшись домой, он пожаловался на головную боль и пошел спать. Утром тело ребенка обнаружили без признаков жизни.

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По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Выясняются обстоятельства и причины смерти ребенка.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года в Киеве 15-летний мальчик перелезая через забор ударился головой и умер.

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Теги: смерть, ребенок, велосипед, несчастный случай, Львовская область
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