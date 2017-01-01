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Военная прокуратура разоблачила банду правоохранителей-рэкетиров – Матиос

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Группировка занималась рэкетом, вымогательством и пытками.
Военная прокуратура разоблачила банду правоохранителей-рэкетиров – Матиос
© facebook.com/MatiosAnatolii
Фото 1/9
  • 16 мая разоблачили и задержали банду рэкетиров, среди которых обнаружились правоохранители
  • 16 мая разоблачили и задержали банду рэкетиров, среди которых обнаружились правоохранители
  • 16 мая разоблачили и задержали банду рэкетиров, среди которых обнаружились правоохранители
  • 16 мая разоблачили и задержали банду рэкетиров, среди которых обнаружились правоохранители
  • 16 мая разоблачили и задержали банду рэкетиров, среди которых обнаружились правоохранители
  • 16 мая разоблачили и задержали банду рэкетиров, среди которых обнаружились правоохранители
  • 16 мая разоблачили и задержали банду рэкетиров, среди которых обнаружились правоохранители
  • 16 мая разоблачили и задержали банду рэкетиров, среди которых обнаружились правоохранители
  • 16 мая разоблачили и задержали банду рэкетиров, среди которых обнаружились правоохранители
Военная прокуратура разоблачила банду правоохранителей-рэкетиров – Матиос
16 мая разоблачили и задержали банду рэкетиров, среди которых обнаружились правоохранители
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Главная военная прокуратура, совместно с Управлением карательного розыска Киева, спецназом и офицерами Департамента внутренней безопасности Нацполиции, КОВД-ом и СБУ задержали организованную банду рэкетиров, куда входили действующие сотрудники МВД. Об этом в среду, 16 мая, написал на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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Как сообщил Матиос, члены группировки занимались рэкетом, вымогательством денег и имущества среди бела дня, похищали людей и пытали их. Правоохранители провели 60 обысков и задержали 9 членов вооруженной группировки. В данный момент сотрудники службы безопасности Киевской области проверяются на предмет причастности к особо тяжким преступлениям.

Разоблачена банда правоохранителей-рэкетиров
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“Следствие установило - деятельность преступной организации координировали криминальные авторитеты, которые находятся в розыске за совершение преступлений против участников Революции Достоинства. Моя отдельная благодарность профессионалам спецназа ВСД ДВБ и КОВД Нацполиции - члены банды задержаны без единого выстрела“, - написал главный военный прокурор.

Напомним, 16 мая ГПУ задержала одного из руководителей силового разгона Евромайдана, находившегося в розыске с 2016 года. Им оказался бывший сотрудник МВД.

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Теги: военная прокуратура, задержание, правоохранители, рэкетиры, Анатолий Матиос
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