Из Киева в Одессу запустят еще один поезд Интерсити

Скоростной поезд категории Интерсити+ будет курсировать между Одессой и столицей с 15 июня по 2 сентября.

Между Одессой и Киевом будет курсировать еще один скоростной поезд verge.zp.ua

Между Одессой и Киевом с 15 июня по 2 сентября будет курсировать дополнительный поезд Интерсити+ № 761/762. Об этом в среду, 16 мая, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Поезд будет отправляться от станции Киев-Пассажирский в 06:10 и прибывать в Одессу в 13:24 с остановками на станциях Казатин, Винница, Жмеринка, Вапнярка и Подольск.

Из Одессы поезд будет выезжать в 14:52 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 21:54 с остановками на станциях Подольск, Вапнярка, Жмеринка, Винница, Казатин.

К слову, сейчас между Одессой и столицей курсирует лишь один скоростной поезд категории Интерсити+.

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Ранее сообщалось, что в начале лета Укрзализныця запустит два модернизированных электропоезда для жителей Донецкой области. Также УЗ запустила дополнительные поезда на Троицу.