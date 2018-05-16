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Из Киева в Одессу запустят еще один поезд Интерсити

Комментариев: 2
Скоростной поезд категории Интерсити+ будет курсировать между Одессой и столицей с 15 июня по 2 сентября.
Между Одессой и Киевом будет курсировать еще один скоростной поезд
Между Одессой и Киевом будет курсировать еще один скоростной поезд
verge.zp.ua

Между Одессой и Киевом с 15 июня по 2 сентября будет курсировать дополнительный поезд Интерсити+ № 761/762. Об этом в среду, 16 мая, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Поезд будет отправляться от станции Киев-Пассажирский в 06:10 и прибывать в Одессу в 13:24 с остановками на станциях Казатин, Винница, Жмеринка, Вапнярка и Подольск.

Из Одессы поезд будет выезжать в 14:52 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 21:54 с остановками на станциях Подольск, Вапнярка, Жмеринка, Винница, Казатин.

К слову, сейчас между Одессой и столицей курсирует лишь один скоростной поезд категории Интерсити+.

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Ранее сообщалось, что в начале лета Укрзализныця запустит два модернизированных электропоезда для жителей Донецкой области. Также УЗ запустила дополнительные поезда на Троицу.

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Теги: Киев, Поезд, Одесса, Укрзализныця, Интерсити
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Комментариев (2)
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AloneInNight    16.05.2018, 15:22
Оценка:  0
AloneInNight
А новые поезда вроде уже прижившихся Хюндаев (или крюковских) они не думают прикупить еще?
Хотя вагоны крюковские еще немного нужно довести до уровня Хюндаев и будет гуд.
AloneInNight    16.05.2018, 15:23
Оценка:  0
AloneInNight
Удобно же, как оказалось на практике ))
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