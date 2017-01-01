Европарламент выделит Украине миллиард евро

В Европарламенте одобрили предоставление Украине макрофинансовую помощь в размере одного миллиарда евро. Однако, деньги выделят при одном условии.

Комитет по иностранным делам Европейского парламента в среду, 16 мая, проголосовали за предоставление макрофинансовой помощи Украине. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

“Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, что “состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, который представляет все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде“, - написал Йозвяк.

the EP's foreign affairs committee voted in favour of a new MFA for #Ukraine but added the amendment that “the composition of the Central Election Commission of Ukraine reflects a political balance representing all relevant political forces, notably those represented in the Rada“ — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 16 мая 2018 г.

Как сообщалось, в марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения Украине 1 млрд евро финпомощи. В то же время, в Украине рассчитывали на большие объемы.

По информации на сайте Европарламента, ЕС предоставит макрофинансовую помощь Украине на общую сумму до 1 миллиарда евро, которые будут предоставлены в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов. Помощь Украине планируется выплачивать в двух траншах. Ожидается, что первый транш будет выплачен во второй половине 2018 года, а второй – в первой половине 2019 года.

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Напомним, 12 мая стало известно, что американское агентство по международному развитию (USAID) выделит 125 млн долларов на развитие экономики Донбасса. Также США выделят Украине дополнительно 200 млн долларов на укрепление системы обороны.