Путинские байкеры нарушили ПДД на Крымском мосту

Около тысячи байкеров устроили мотопробег в честь открытия моста. Они выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани.

Российские байкеры, среди которых были и приближенные к Кремлю Ночные волки, нарушили правила дорожного движения на Крымском мосту в первый день после открытия.

Об этом сообщает Крыминформ в среду, 16 мая.

Отмечается, что около тысячи байкеров устроили мотопробег в честь открытия моста. Они выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани и одними из первых преодолели Керченский пролив.

При этом многие из них останавливались и начинали делать селфи, что строго запрещено правилами. На опубликованном ролике видно, что в некоторых местах автомобили тормозили, чтобы не сбить байкеров.

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Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. Примечательно, что сам Путин тоже нарушил правила - он ехал без ремня безопасности.

В среду, 16 мая, по Крымскому мосту запустили автомобильное движение. Пока что по мосту могут ездить только мотоциклы, легковые автомобили и пассажирские автобусы. Также водителям нужно учитывать ограничение скорости – 90 километров в час. Останавливаться на мосту строго запрещено.