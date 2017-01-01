В Мининфраструктуры озвучили убытки от Крымского моста

Прямые убытки в год составляют 0,5 миллиарда гривен в год, непрямые - миллиардные суммы.

В Мининфраструктуры подсчитывают все убытки, чтобы выставить счет РФ most.life

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян назвал суммы убытков Украины от строительства Крымского моста.

По его словам, Украина теряла 500 миллионов гривен в год, передает Интерфакс-Украина.

“Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривен в год - это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море“, - сказал он.

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Омелян отметил, что непрямые убытки составили миллиарды гривен.

“Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам“, - добавил он.

Министр также заявил, что все убытки скурпулезно подсчитываются и “все косты будут России выставлены“.

Напомним, 15 мая президент страны-оккупанта Владимир Путин открыл Крымский мост, проехавшись из России на аннексированный полуостров за рулем КАМАЗА.

Позднее, президент Петр Порошенко заявил, что Крымский мост понадобится оккупантам для бегства. В то же время, в ЕС осудили открытие и строительство моста, заявив, что он нарушает суверенитет Украины. США также отреагировали и осудили открытие Крымского моста.

Утром 16 мая подконтрольные кремлю СМИ сообщили, что в аннексированном Крыму с обеих сторон Керченского пролива открылось автомобильное движение по мосту.