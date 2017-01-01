Вещи погибших в Иловайском котле бойцов нашли на свалке возле Днепра

Скотомогильник, мешки с дохлыми курами, а ниже волонтеры выкапывают форму, кобуры, берцы, ремни, награды и крестики иловайских ребят.

Сведения о происшествии внесли в ЕРДР по статье "служебная халатность"

На свалке на территории фермерского хозяйства возле поселка Таромское Днепропетровской области волонтеры и сотрудники гуманитарной миссии Черный тюльпан обнаружили более трех десятков мешков с вещами украинских бойцов, которые погибли под Иловайском в 2014 году. Вещи были захоронены в 38 мешках с бирками морга.

Об этом в Facebook сообщил депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.

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“Чем я занимаюсь в годовщину создания Кривбасса. А занимаюсь я выкапыванием вещественных доказательств, вместе с командой Эвакуация 200. Выкапываем форму, берцы, ремни, кобуры, мешки из морга, с бирками. Кстати, иловайских ребят“, - пишет он.

По словам Колесника, вещи погибших бойцов находятся в указанном месте еще с 2014 года.

“Все тридцать шесть мешков на одно из сельских хозяйств завез в 2014 году тогдашний глава Таромского отделения милиции (подсушить немного). И забыл забрать, отморозился, на звонки владельцев хозяйства не реагировал. Люди нашли меня и попросили сделать по-человечески, потому что эти вещи нужно не закопать, а похоронить. Позвонил 102, сижу, жду СОГ. Хотел сделать стрим. Простите, не могу, руки трясутся“, - отметил Николай Колесник.

Волонтеры вызвали следственно-оперативную группу. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье служебная халатность. Все найденное доставили в райотдел. По предварительным данным, это вещи погибших в Иловайском котле.

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“В одном из карманов был найден молитвенный пояс, защитный. Там скотомогильник - ниже мешки с дохлыми курами. На этот скотомогильник это все забросили“, - сообщил член гуманитарной миссии Черный тюльпан Анатолий Золотарев.

Как сообщалось, в августе 2017 года был опубликован финальный отчет ГПУ по трагедии в Иловайском котле.