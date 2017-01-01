В Украине запустили реестр должников по зарплате
Министерство юстиции Украины запустило публичный реестр предприятий, которые являются должниками по выплате зарплат. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины в среду, 16 мая.
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Как отметил во время презентации на сегодняшнем заседании правительства глава Минюста Павел Петренко, в реестре числятся предприятия как государственной, так и частной форм собственности.
“Каждый желающий сможет без каких-либо препятствий через портал erb.minjust.gov.ua проверить, платит ли конкретное предприятие зарплату своим работникам. Особенно актуальной эта информация может быть для бизнесменов в вопросе принятия правильного решения, стоит ли иметь дело с тем или иным контрагентом“, – сказал Петренко.