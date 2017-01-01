Минздрав ограничит рекламу лекарств - Супрун

По мнению главы Минздрава, неконтролируемая реклама лекарственных средств побуждает украинцев заниматься самолечением и приводит к необратимым для здоровья последствиям.

Супрун заявила, что реклама лекарственных средств будет взята под государственный контроль УНИАН

Министерство здравоохранения Украины разработало новый законопроект, который будет ограничивать рекламу лекарственных средств. Об этом написала и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Чиновница отметила, что реклама – плохой советчик. По мнению Супрун, людей, ищущих легкого и мгновенного выздоровления реклама лекарственных средств побуждает откладывать визиты к докторам и заниматься самолечением, что, в свою очередь, приводит к непоправимым последствиям для здоровья.

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“Представьте, более 50% от всего рынка потребленных лекарств в 2017 году составляют лекарства без доказанной клинической эффективности! Из 10 самых популярных препаратов, которые покупали украинские пациенты в прошлом году, только три препарата, относятся к категории основных лекарственных средств. Все остальные - симптоматические и сопутствующие препараты, или же те, которые не имеют достаточной базы эффективности“, – написала глава Минздрава.

Сославшись на данные Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Супрун заявила, что от 30% до 50% общего количества рекламы на украинском телевидении – это реклама лекарств и медицинских изделий. Чиновница обратила внимание на актуальность проблемы “лечения по телевизору и google-терапии“. Около 69% украинцев занимается самолечением и не обращается за помощью к врачам.

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“Поэтому наша команда разработала законопроект, который должен установить четкий контроль за содержанием рекламы лекарств. Главная цель - избежать манипулирования информацией о препарате и его свойства, а также гармонизировать действующее законодательство с нормами ЕС“, – отметила Супрун.



Чиновница также перечислила несколько пунктов законопроекта, а именно:

Ограничение содержания рекламы в соответствии с директивами ЕС;

Запрет рекламы целительства и нетрадиционной медицины;

Щапрет привлечения к рекламе конкретного препарата известных людей, актеров, изображающих медработников;

Запрет информации, лекарства предназначены исключительно для лечения детей;

Содержание рекламы должно соответствовать инструкции по применению лекарственного средства.

Четкое определение профессиональных медицинских изданий, где разрешена реклама лекарств непредвиденных законом, а также разработка и утверждение Правительством отдельного Порядка рекламы лекарственных средств направлена ​​на медицинских и фармацевтических работников.

За Министерством здравоохранения закрепляются функции контроля и мониторинга. Устанавливаются четкие штрафные санкции к телерадиоорганизациям за рекламу лекарственных средств с нарушением законодательства.

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“Сегодня мы представим проект общественности, далее - медицинскому сообществу, фармпроизводителям. Мы стремимся привлечь всех стейкхолдеров этого процесса, пройти все шаги полного цикла выработки публичной политики и эффективно воплотить качественные изменения“,- подытожила Супрун.

Напомним, ранее Ульяна Супрун советовала, что делать, если в больнице требуют благотворительные взносы.