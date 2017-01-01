Минздрав ограничит рекламу лекарств - Супрун
Министерство здравоохранения Украины разработало новый законопроект, который будет ограничивать рекламу лекарственных средств. Об этом написала и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Чиновница отметила, что реклама – плохой советчик. По мнению Супрун, людей, ищущих легкого и мгновенного выздоровления реклама лекарственных средств побуждает откладывать визиты к докторам и заниматься самолечением, что, в свою очередь, приводит к непоправимым последствиям для здоровья.
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“Представьте, более 50% от всего рынка потребленных лекарств в 2017 году составляют лекарства без доказанной клинической эффективности! Из 10 самых популярных препаратов, которые покупали украинские пациенты в прошлом году, только три препарата, относятся к категории основных лекарственных средств. Все остальные - симптоматические и сопутствующие препараты, или же те, которые не имеют достаточной базы эффективности“, – написала глава Минздрава.
Сославшись на данные Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Супрун заявила, что от 30% до 50% общего количества рекламы на украинском телевидении – это реклама лекарств и медицинских изделий. Чиновница обратила внимание на актуальность проблемы “лечения по телевизору и google-терапии“. Около 69% украинцев занимается самолечением и не обращается за помощью к врачам.
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“Поэтому наша команда разработала законопроект, который должен установить четкий контроль за содержанием рекламы лекарств. Главная цель - избежать манипулирования информацией о препарате и его свойства, а также гармонизировать действующее законодательство с нормами ЕС“, – отметила Супрун.
Чиновница также перечислила несколько пунктов законопроекта, а именно:
- Ограничение содержания рекламы в соответствии с директивами ЕС;
- Запрет рекламы целительства и нетрадиционной медицины;
- Щапрет привлечения к рекламе конкретного препарата известных людей, актеров, изображающих медработников;
- Запрет информации, лекарства предназначены исключительно для лечения детей;
- Содержание рекламы должно соответствовать инструкции по применению лекарственного средства.
- Четкое определение профессиональных медицинских изданий, где разрешена реклама лекарств непредвиденных законом, а также разработка и утверждение Правительством отдельного Порядка рекламы лекарственных средств направлена на медицинских и фармацевтических работников.
- За Министерством здравоохранения закрепляются функции контроля и мониторинга. Устанавливаются четкие штрафные санкции к телерадиоорганизациям за рекламу лекарственных средств с нарушением законодательства.
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“Сегодня мы представим проект общественности, далее - медицинскому сообществу, фармпроизводителям. Мы стремимся привлечь всех стейкхолдеров этого процесса, пройти все шаги полного цикла выработки публичной политики и эффективно воплотить качественные изменения“,- подытожила Супрун.
Напомним, ранее Ульяна Супрун советовала, что делать, если в больнице требуют благотворительные взносы.