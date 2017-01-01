Житель Запорожья убил отца и поджег его тело

Отцеубийца устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.

Житель Запорожья во время ссоры убил отца и поджег его тело.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Так, во вторник, 15 мая, в Шевченковское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что во время тушения пожара в квартире обнаружен труп мужчины 1962 года с телесными повреждениями.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства совершения преступления и личность подозреваемого. Задержан ранее судимый гражданин 1987 года рождения.

Читай также: В Константиновке мужчина убил отца костылями

Установлено, что злоумышленник во время внезапно возникшей ссоры со своим отцом нанес ему множественные удары по голове. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, задержанный устроил пожар и скрылся.

Открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось 16 мая, житель Львова до смерти избил свою 90-летнюю мать.