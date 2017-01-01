Школа в поселке Зайцево регулярно упоминается в сводках ДНР в контексте обстрелов ВСУ "учебного заведения".

Сепаратисты террористической группировки ДНР признались в обустройстве базы в школе под Зайцево на окраине неподконтрольной Горловки,, а также показали, что пользуются российским оружием. Об этом в среду, 16 мая, сообщает издание Остров со ссылкой на ролик сепаратистов.

Читай также: Русскоязычные Донбасса хотят жить в Украине - Волкер

“На записи отчетливо видно, что боевики ДНР обустроили свою базу, включая склад с оружием в здании местной школы. “Школа в поселке Зайцево“ регулярно упоминается в пропагандистских сводках ДНР в контексте обстрелов ВСУ “учебного заведения“. О том, что это вовсе не учебное заведение, а военный объект предпочитают не говорить“, – говорится в сообщении.

СМИ показали базу сепаратистов в школе 0:00 / 00:58

Также в ролике показано российское оружие.

“Демонстрируя готовность к “обороне Горловки“ член НВФ готовит к бою выстрел к гранатомету, используемый в российской армии и никогда не состоящий на вооружении в ВСУ“, – пишет издание.