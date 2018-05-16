Google-карты "не признали" Крымский мост

Google Maps отказывается прокладывать маршрут через Крымский мост.

В Google-картах невозможно проложить маршрут через Крымский мост, построенный оккупантами на территории незаконно аннексированного полуострова. На это обратили внимание интернет-пользователи.

В Яндекс Крымский мост уже нарисовали, в Google еще опаздывают pic.twitter.com/sBMkGUeIs3 — Kirill (@korzhavin) 16 мая 2018 г.

Некоторые микроблогеры отметили, что программа не прокладывает маршрут через “стройку века“.

Google не хочет строить маршрут из Ростова-на-дону в Севастополь через новый Крымский мост https://t.co/Z9H9DBVoYl — Наталия (@Nata4468) 15 мая 2018 г.

Мост через Керченский пролив составляет 19 километров в длину. Его можно пересечь за 15 минут. Активная фаза строительства началась в 2014 году, после аннексии и оккупации Крымского полуострова страной-агрессором. Стоимость моста составила 228 миллиардов российских рублей (около 3,5 млрд долларов США).

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Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Крымский мост, проехавшись по нему на КАМАЗ-е. На это событие бурно и остроумно отреагировали пользователи соцсетей. Позже стало известно, что проезжая по мосту, Путин нарушил правила дорожного движения. Рано утром в среду, 16 мая, на мосту запустили автомобильное движение.

Также напомним, что Украинское правительство решительно осудило противоправное возведение российского моста на украинской территории. Так, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль написала, что построенный на агрессии и правонарушении мост долго не выстоит, а президент Украины Петр Порошенко заявил, что мост понадобится оккупантам, чтобы бежать из Крыма.