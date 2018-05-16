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Google-карты "не признали" Крымский мост

Комментариев: 3
Google Maps отказывается прокладывать маршрут через Крымский мост.
Топографический сервис Google Maps "не видит" Крымского моста
Топографический сервис Google Maps "не видит" Крымского моста
depositphotos.com

В Google-картах невозможно проложить маршрут через Крымский мост, построенный оккупантами на территории незаконно аннексированного полуострова. На это обратили внимание интернет-пользователи.

Некоторые микроблогеры отметили, что программа не прокладывает маршрут через “стройку века“. 

Мост через Керченский пролив составляет 19 километров в длину. Его можно пересечь за 15 минут. Активная фаза строительства началась в 2014 году, после аннексии и оккупации Крымского полуострова страной-агрессором. Стоимость моста составила 228 миллиардов российских рублей (около 3,5 млрд долларов США). 

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Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Крымский мост, проехавшись по нему на КАМАЗ-е. На это событие бурно и остроумно отреагировали пользователи соцсетей. Позже стало известно, что проезжая по мосту, Путин нарушил правила дорожного движения. Рано утром в среду, 16 мая, на мосту запустили автомобильное движение

Также напомним, что Украинское правительство решительно осудило противоправное возведение российского моста на украинской территории. Так, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль написала, что построенный на агрессии и правонарушении мост долго не выстоит, а президент Украины Петр Порошенко заявил, что мост понадобится оккупантам, чтобы бежать из Крыма. 

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Теги: Крымский мост, Google, Крым, Украина
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Комментариев (3)
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Боцман-да!    16.05.2018, 16:18
Оценка:  0
Боцман-да!
В-третьих, даже для бесшабашных там ограничение полной массы транспортного средства 3,5 тоннами.
Агент_Смитт    16.05.2018, 16:47
Оценка:  0
Агент_Смитт
Отрабатываешь бабло из последних сил, три пункта никчемной писанины.
Боцман-да!    16.05.2018, 16:18
Оценка:  +2
Боцман-да!
Все правильно. Во-первых, движение по нему незаконно и украинской стороной не открыто. И не будет открыто. Во-вторых - опасно и никем не гарантированно.
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