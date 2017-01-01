В Луцке дошкольник за рулем сбил пешехода и поломал деревья

Машиной управлял мальчик лет трех-пяти.

В Луцке дошкольник на машине выехал на тротуар Скриншот из видео

В Луцке маленький мальчик, оказавшийся за рулем автомобиля Volkswagen, выехал на тротуар и сбил пешехода. Инцидент произошел в среду, 16 мая, сообщает издание Волынские новости.

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Случай был запечатлен на видео. Машина, за рулем которой был малыш трех-пяти лет, внезапно выехал на тротуар. На видео видно, как юный водитель “посадил на капот“ прохожего, сбил несколько вазонов и сломал два дерева.

Очевидцы, которые подбежали к автомобилю, обнаружили за рулем ребенка. Предположительно, что сбитый машиной человек - отец дошкольника. Он не пострадал, открыл дверь автомобиля и заскочил вовнутрь. Вероятно, малыша оставили в машине без присмотра.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни 13-летний школьник на BMW сбил пешехода. Пострадавшему пришлось ампутировать ногу.