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В Луцке дошкольник за рулем сбил пешехода и поломал деревья

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Машиной управлял мальчик лет трех-пяти.
В Луцке дошкольник на машине выехал на тротуар
В Луцке дошкольник на машине выехал на тротуар
Скриншот из видео

В Луцке маленький мальчик, оказавшийся за рулем автомобиля Volkswagen, выехал на тротуар и сбил пешехода. Инцидент произошел в среду, 16 мая, сообщает издание Волынские новости

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Случай был запечатлен на видео. Машина, за рулем которой был малыш трех-пяти лет, внезапно выехал на тротуар. На видео видно, как юный водитель “посадил на капот“ прохожего, сбил несколько вазонов и сломал два дерева. 

Очевидцы, которые подбежали к автомобилю, обнаружили за рулем ребенка. Предположительно, что сбитый машиной человек - отец дошкольника. Он не пострадал, открыл дверь автомобиля и заскочил вовнутрь.  Вероятно, малыша оставили в машине без присмотра. 

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни 13-летний школьник на BMW сбил пешехода. Пострадавшему пришлось ампутировать ногу.

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Теги: Луцк, ребенок, ДТП, Volkswagen, дошкольник
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