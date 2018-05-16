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Порошенко отозвал скандальный законопроект о гражданстве

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Скандальный проект закона, согласно которому жителей Крыма лишали бы украинского гражданства за участие в российских выборах, снят с рассмотрения.
Порошенко отозвал свой законопроект о лишении гражданства
Порошенко отозвал свой законопроект о лишении гражданства
facebook.com/pg/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко отозвал свой законопроект, которым предлагалось лишать украинского гражданств жителей аннексированного Россией Крыма, которые участвовали в российских выборах. Об этом в среду, 16 мая, сообщила представительница Центра информации о правах человека Алена Лунева на своей странице в Facebook.

“Президент Украины отозвал свой скандальный законопроект о гражданстве, содержащий угрозы потери гражданства Украины жителями оккупированного Крыма“, - написала она.

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Соответствующая информация содержится и на сайте Верховной Рады. На странице законопроекта указано, что он снят с рассмотрения.

Также копия заявления Порошенко об отзыве законопроекта появилась в соцсетях.

 
Напомним, что 20 апреля Петр Порошенко внес в парламент проект закона, согласно которому крымчан, участвовали в российских выборах, будут лишать гражданства.

26 апреля Порошенко подписал закон, который ужесточает существующие наказания за нарушения государственной границы и вводит новые штрафы.

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Теги: Президентские выборы в России, Крым, гражданство, законопроект, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VikaGraum    16.05.2018, 17:32
Оценка:  0
VikaGraum
Что-то я запуталась: голосовать на выборах Президента РФ могут только граждане РФ. И как их лишать украинского гражданства?
Или жители Крыма сейчас имеют двойное гражданство?
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