Порошенко отозвал скандальный законопроект о гражданстве
Президент Петр Порошенко отозвал свой законопроект, которым предлагалось лишать украинского гражданств жителей аннексированного Россией Крыма, которые участвовали в российских выборах. Об этом в среду, 16 мая, сообщила представительница Центра информации о правах человека Алена Лунева на своей странице в Facebook.
“Президент Украины отозвал свой скандальный законопроект о гражданстве, содержащий угрозы потери гражданства Украины жителями оккупированного Крыма“, - написала она.
Читай также: За три года от украинского гражданства отказались 24 тысячи человек
Соответствующая информация содержится и на сайте Верховной Рады. На странице законопроекта указано, что он снят с рассмотрения.
Также копия заявления Порошенко об отзыве законопроекта появилась в соцсетях.
26 апреля Порошенко подписал закон, который ужесточает существующие наказания за нарушения государственной границы и вводит новые штрафы.
Или жители Крыма сейчас имеют двойное гражданство?