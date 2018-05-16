Порошенко отозвал скандальный законопроект о гражданстве

Скандальный проект закона, согласно которому жителей Крыма лишали бы украинского гражданства за участие в российских выборах, снят с рассмотрения.

Президент Петр Порошенко отозвал свой законопроект, которым предлагалось лишать украинского гражданств жителей аннексированного Россией Крыма, которые участвовали в российских выборах. Об этом в среду, 16 мая, сообщила представительница Центра информации о правах человека Алена Лунева на своей странице в Facebook.

“Президент Украины отозвал свой скандальный законопроект о гражданстве, содержащий угрозы потери гражданства Украины жителями оккупированного Крыма“, - написала она.

Читай также: За три года от украинского гражданства отказались 24 тысячи человек

Соответствующая информация содержится и на сайте Верховной Рады. На странице законопроекта указано, что он снят с рассмотрения.

Также копия заявления Порошенко об отзыве законопроекта появилась в соцсетях.

Напомним, что 20 апреля Петр Порошенко внес в парламент проект закона , согласно которому крымчан, участвовали в российских выборах, будут лишать гражданства.

26 апреля Порошенко подписал закон, который ужесточает существующие наказания за нарушения государственной границы и вводит новые штрафы.